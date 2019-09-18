Мы обретаем своё кино: смотрите трейлер украинского экшена "Захар Беркут". Видео

В сети появился трейлер долгожданной украинской ленты "Захар Беркут" по одноименному произведению Ивана Франко. Режиссером фильма стал Ахтем Сеитаблаев в сотрудничестве с американским коллегой Джоном Вином.

Исторический экшен стал одной из самых ожидаемых кинопремьер осени. Работа над фильмом продолжалась несколько лет, в ней принимали участие сотни специалистов из разных уголков Украины и мира. Было проведено несколько экспедиций в Карпаты, к консультациям привлечены специалисты по истории и музейные работники.

Съемки проходили в Карпатах, на озере Синевир, и под Киевом. Специально для "Захара Беркута" были построены декорации огромного горного ущелья, поселка Тухля и имущество Тугара Вовка. В проекте также приняли участие голливудские коллеги. Продюсерами фильма с американской стороны выступили Джефф Райс, Юрий Карновский и Раджа Коллинз.

Главные роли в фильме, снятом по мотивам повести Ивана Франко, исполнили: Алекс МакНиколл (Максим Беркут), Роберт Патрик (Захар Беркут), Томми Флэнаган (Тугар Вовк), Поппи Дрейтон (Мирослава), Цэгмид Цэрэнболд (Бурунда), Андрей Исаенко (Петр), Олега Волощенко (Гард), Ержан Нурымбет (Мерке), Алина Коваленко (Росана), Роки Майерс (Иван Беркут), Виктор Жданов (Хорун), Оливер Тревену (Богун), Марина Кошкина (Устя), Аян Отепберген (Нергуй), Элисон Дуди (Рада Беркут) , Дуалет Абдигапаров (Кунг), Станислав Лозовский (Сокол), Олег Стефан (Левко) и другие.

Также в фильме приняли участие более 250 актеров массовых сцен, а также две команды каскадеров – из Украины и Казахстана. А большая международная команда проекта насчитывала более 300 специалистов.

Для проекта было создано более 600 оригинальных костюмов, что составило более 3000 единиц одежды, сотни экземпляров оружия, аксессуаров, украшений, посуды. Над проектом работали около 40 мастеров, которые исследовали историческую одежду и создавали костюмы, им помогали ремесленники со всей Украины.

Фильм выйдет на большие экраны 10 октября 2019.

Напомним, генеральным медиапартнером исторического экшена "Захар Беркут" выступил канал "Украина".

Источник: segodnya







