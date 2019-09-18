Эксперты назвали 8 причин не отказывать себе в бокале красного вина

Причина этого скрывается в полезных свойствах этого напитка. Впрочем, это вовсе не означает, что ежедневно употребляя бокал вина, можно вести сидячий образ жизни без последствий для здоровья. Это значит, что небольшое количество красного вина поможет тебе сохранить здоровье только при ежедневной физической активности, даже небольшой.

1

Заботится о наших артериях

Красное вино содержит большое количество антиоксидантов, поэтому его употребление предохраняет наши артерии от отложения на их стенках жировых бляшек и закупорки тромбами. А ещё красное вино полезно пить при гипертонии.

2

Предохраняет от полноты

Красное вино содержит гены, препятствующие формированию новых жировых клеток. Что касается уже имеющегося жира, этот напиток стимулирует их очищение и способствует их постепенному удалению.

Для закрепления этого эффекта необходимо пить красное вино в небольшом количестве каждый день.

Не стоит пить больше одного бокала вина в день: это может навредить здоровью. Рекомендуется пить вино маленькими глотками, в этом случае оно легче переваривается и усваивается организмом.

3

Борется с усталостью

Красное вино производят из винограда вместе с его кожурой. Содержащийся в винограде ресвератрол защищает наш организм от слабости и усталости.

Действие небольшого количества вина можно сравнить с эффектом энергетических напитков. Это благотворно сказывается на катаболизме (метаболическом распаде и разложении на более простые вещества различных соединений).

4

Ухаживает за здоровьем ротовой полости

Если вас часто беспокоят боли в горле или кровоточат десны, обрати внимание на красное вино. Оно помогает бороться со стрептококками и бактериями, вызывающими кариес.

Также этот напиток успокаивает и расслабляет горло. Именно поэтому у многих певцов и артистов вошло в привычку выпивать бокал красного вина перед выступлением.

По их мнению, мало что способно расслабить горло так, как красное вино. Это позволяет им петь дольше.

5

Повышает уровень эндорфинов

Бокал красного вина с подходящей закуской стимулируют выработку эндорфинов.

Это помогает нам расслабиться и повышает наше настроение. Поэтому если тебе предстоит тяжелый и наполненный стрессами день, рекомендуется выпить немного красного вина накануне вечером.

Благодаря этому тебе станет легче справиться с ситуацией и решить проблемные вопросы.

6

Очищает ротовую полость

Благодаря своим вяжущим свойствам красное вино ускоряет заживление ран, останавливает кровотечения и успокаивает воспалительные процессы в полости рта, очищая ее.

В результате мы легче усваиваем содержащиеся в пище питательные вещества и у нас снижается тяга к жирному мясу. Также нам становится легче глотать.

7

Снижает риск развития раковых заболеваний

Содержащиеся в красном вине антиоксиданты способны препятствовать размножению злокачественных клеток, вызывающих рак молочной железы и легких.

В свою очередь, ресвератрол помогает контролировать уровень эстрогенов у женщин. Все это является хорошей профилактикой раковых заболеваний.

Это не значит, что для профилактики этих заболеваний необходимо пить вино в больших количествах. Вовсе нет.

Чтобы красное вино приносило пользу нашему здоровью, рекомендуется каждую неделю выпивать как минимум по одному бокалу этого напитка.

8

Предохраняет от инфекций мочевыводящих путей

Благодаря своим вяжущим свойствам и высокому содержанию антиоксидантов красное вино препятствует накоплению бактерий в почках и на стенках мочевого пузыря.

В результате эти органы способны фильтровать больше жидкости.

Если вы редко пьете вино, стоит обратить внимание на этот полезный напиток и сделать его частью своего рациона.

Многие из нас не хотят пить вино из-за его терпкого вкуса. К счастью, существует большое количество различных видов этого напитка, и каждый из нас может отыскать среди них то вино, которое больше всего ему приходится по вкусу.

Есть и другая альтернатива: готовить десерты, используя красное вино в качестве одного из ингредиентов. В этом случае его вкус не станет слишком бросаться в глаза, а твой организм сможет извлечь всю пользу из этого напитка.

Самое главное — использовать при приготовлении десертов меньше сахара.

Источник: telegraf







