На Донетчине прошел всеукраинский фестиваль греческой культуры Мега Юрты

В Волновахе (Донецкая область) прошел всеукраинский фестиваль Мега Юрты, который с 1988 года проходит, преимущественно, на Донетчине, где проживает 85% самой большой в Украине диаспоры – греческой.

Как правило, праздник проходит один раз в два года, хотя бывали и перерывы, и праздники ежегодно. Сейчас часть греческих поселков и городов в Приазовье – под оккупацией, но все мы надеемся, что когда-то всё вернётся на круги своя – и Приазовье по-прежнему будет единой частью Донбасса и Украины.

Фестиваль 2019 года – особенный. Он связан с 240-летием переселения греков из Крыма в Приазовье. Сегодня это назвали бы депортацией, потому что указ Екатерины был обязательным и не учитывал никаких интересов людей. Единственно чем он отличался от сталинских депортаций, - грекам предоставили земли, правда, пустынные и необжитые. Но трудолюбивый народ, ценой отчаянных усилий, превратил прибрежную часть Дикого поля в цветущий край.

Греки – знающий толк в праздниках народ. Праздники у них всегда многолюдны, красивы и хлебосольны. Таким был и нынешний – Мега Юрты, который с 2005 года носит имя известного писателя, поэта, композитора, выдающегося деятеля греческого национального движения Доната Патричи.

Член оргкомитета фестиваля, главный редактор газеты «Эллины Украины» Виктория Помазан и автор фотографий Лев Сандалов сделали специально для InfoKava фоторепортаж с праздника в Волновахе.

Несмотря на близость к фронту, атмосфера праздника была приподнятой. По большому счёту, именно поэтому и была избрана для празднования Волноваха – жизнь продолжается, мир – будет!

Кроме греческих обществ Донетчины, в праздновании Мега Юрты приняли участие лидеры и активисты греческих обществ из Бердянска, Одессы, Херсона, Днепра, Николаева, Киева, Запорожья, Краматорска, Львова, Харькова, из Сартаны и Старого Крыма, из сельских районов Донецкой области и других уголков Украины Были даже греки из Донецка, а также почетные гости из Греции и Грузии. По словам нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, он был восхищён преданностью греков Приазовья своим традициям и умением наполнить их современным содержанием.

Эстафету фестиваля принял Великоновоселковский район – следующий праздник, в 2021 году, состоится именно там.

Посмотрите на мгновения и лица праздника…

Источник: InfoKava