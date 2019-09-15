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15-09-2019, 20:11
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Американский транспортный корабль ВМФ США через Босфор направился в Черное море

Третий раз за год в Черное море заходит американский транспортный корабль USNS Yuma.

Через Босфорский пролив в Черное море идет экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США. Какая цель у судна в Черном море - не сообщается.

Занервничала Россия: и ее военные корабли наблюдают за американским транспортом и сопровождают на приемлемом расстоянии.

USNS Yuma - скоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберных пулемета M2.

В свою очередь россияне заявили, что Черноморский флот РФ отслеживает быстроходное военно-транспортное судно "Юма" ВМС США, которое накануне вечером вошло в акваторию Черного моря.

"Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Источник: Укринформ


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