Украину посетит с официальным визитом президент Словакии Зузана Чапутова

В Украину с официальным визитом 16 сентября приезжает президент Словакии Зузана Чапутова. Как и Владимир Зеленский, она - новоизбранный президент, и приезжает в Киев в первые свои 100 дней президентства.

О визите Зузаны Чапутовой сообщил на официальной странице Офис президента, сообщив, что встреча состоится в 11:30 в Маринском дворце, а затем будет подход к прессе.

Визит президента Словакии, которая до избрания была общественной активисткой, важен для Украины. Ее взаимоотношения с этой страной не отягощены историчскими выяснениями отношений, как, к примеру, с Польшей, не усложнены территориальными и языковыми претензиями, как с Венгрией, поэтому вести разговор о совместных будущих взаимоотношениях легче.

Однако есть небольшой камень преткновения - традиционно доброжелательное отношение Словакии к славянским странам, каковой она считает и Россию, и нежелание замечать ее имперские замашки.

Впрочем, панславянские настроения не помешали Словакии (до избрания Чапутовой наиболее активную проукраинскую политику проводил президент Андрей Киска) поддержать санкции ЕС против России из-за Украины. Поскольку новый президент продолжает политику своего предшественника, есть надежды, что Украина и Словакия найдут общий язык в своих планах, тем более, что общие границы, немалая похожесть в языке, традициях и устремлениях делают эту задачу выполнимой и открывают значительные перспективы.

Первоочередные задачи, которые стоят перед двумя странами, - решение проблем на границе (контрабанда и нелегальные мигранты), расширение экономического сотрудничества, которое сейчас находится в довольно сонном состоянии из-за неопределенности политики, общие "газовые" вопросы (Украина ведет реверс газа из Словакии, и по территории двух стран идет газопровод Вояны-Ужгород), развитие туризма и транспортное сообщение. Позитивным примером может служить запущенный в июне этого года маршрут Кошице-Мукачево.

Словом, обсудить президентам и их окружению есть что, как и есть перспективы на плодоторное сотрудничество.

Источник: InfoKava