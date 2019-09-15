Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе кредитования

Несмотря на все разговоры о свертывании программы взаимодействия с МВФ, на самом деле Украина ведет переговоры о сотрудничестве по новой программе. Сейчас в Киеве находится делегация МВФ, которая будет работать до 26 сентября. Она изучает возможность предоставления Украине нового кредита.

Новая украинская власть и Международный валютный фонд ведут переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украины в размере до $5 млрд. Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на три источника, ознакомленные с ситуацией.

"Украина договаривается о получении нового кредита от Международного валютного фонда в размере около $5 млрд", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что речь идет о EFF - программе расширенного финансирования МВФ сроком до трех лет, которая может заменить краткосрочную программу кредитования Stand By, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов. Информация официально не разглашается, поскольку переговоры по этому вопросу сейчас продолжаются.

Накануне премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Миссия МВФ прибыла в Украину, и что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года.

Ранее он указывал, что намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около 3,9 млрд долл. При этом SDR1 млрд (около 1,4 млрд долл) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев сразу после того, как новое правительство определится с приоритетами своей политики.

В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

По прогнозам НБУ, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от 5 млрд. долл. до 10 млрд долл может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около 2 млрд долл.

Источник: Украинская правда