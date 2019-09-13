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13-09-2019, 13:26
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Автор письменной жалобы на Геращенко Арахамия сказал, что отстранять ее не будут - передумали

В Раде передумали отстранять Ирину Геращенко от пленарных заседаний, как планировали еще ближайшее время назад. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что есть более важные дела.

"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - заявил он журналистам.

Как известно, по письменной жалобе Арахамии на заседании Комитета по регламенту пятью голосами "против" и шестью "за" сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко было решено отстранить от пяти пленарных заседаний, то есть, фактически, на всю неделю.

Заседание комитета было оперативно созвано после инцидента в Раде.

Как известно, во время вечернего заседания Верховной Рады во вторник, 10 сентября, во время рассмотрения законопроекта №1043 о внесении изменений в Регламент ВР относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры Ирина Геращенко

вышла к трибуне парламента и заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент, и на самом деле, полностью его перечеркивают".

После этих слов Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отключил ее микрофон и подчеркнул, что ее сравнения недопустимы.

В это время к президиуму подошли все члены фракции "Европейская солидарность" и стали возле трибуны. Геращенко продолжила выступление словами, что "Рада превращается в парламент АР Крым". Выступление Геращенко народные депутаты от фракции "Слуга народа" перебивали возгласами и аплодисментами.

Геращенко попросила председателя Верховной Рады "успокоить свой югенд и не давать право перекрикивать оппозицию".

Позже комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

Ранее, комментируя закон о снятии неприкосновенности, в послании парламенту во время Второй сессии ВР президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что депутат не несет ответственности за любые публичные выступления.

"Хочу развеять все мифы. У депутатов сохраняется индемнитет (гарантия того, что депутат не несет никакой ответственности за свои решения и высказывания в парламенте, а также сохранение депутатской заработной платы, - ред.). Они не будут нести ответственность за политические решения. За голосование или любые публичные выступления", - заявил он.

Таким образом, рекомендация Регламентного комитета вступила в абсолютное противоречие с высказыванием президента Зеленского, что, возможно, и послужило основой для решения не отстранять Геращенко, а заняться "более важными делами".

Источник: InfoKava, Зеркало недели

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