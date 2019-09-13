"Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" вместе проголосовали за роспуск ЦИК

Верховная Рада на заседании в пятницу, 13 сентября, распустила Центральную избирательную комиссию: голосованием в 341 голос досрочно прекращены полномочия всех членов ЦИК. Фракции "ЕС" и "Голос" голосовали против.

Как известно, предложеине о досрочном роспуске ЦИК внес президент Зеленский. Членов ЦИК на заседание Рады не позвали.

Во время обсуждения законопроекта представители ряда партий заявили, что отставка действующей ЦИК имеет признаки политической манипуляции и ставит под сомнение результаты проведенных в 2019 году, однако за решение проголосовали "Слуга народа, "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Согласно законодательству Центральная избирательная комиссия Украины состоит из 17 членов, однако одно место оставалось вакантным. Таким образом, парламент уволил Аллу Басалаеву, Наталию Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

Напомним, 10 сентября стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет распущена Верховной Радой в ближайшее время. ОПУ уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Верховную Раду.

Член фракции "Слуга Народа" Александр Качура отметил, что представление президента мотивированное, и что во время избирательной кампании ЦИК незаконно отменяла регистрацию кандидатов от партии "Слуга Народа".

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о том, что политическое решение об увольнении членов ЦИК ставит под вопрос легитимность избирательных процессов, проведенных комиссией, то есть и президентских и парламентских выборов. В ЦИК отметили, что политическую ответственность за роспуск ЦИК понесут президент Зеленский и народные депутаты.

Впоследствии фракция "Слуга народа" в Верховной Раде заявила, что планирует предложить квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии. Это означает, что кандидатов от президентской партии в составе комиссии будет больше.

Источник: Зеркало недели