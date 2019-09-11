Обмененный Цемах перестал быть свидетелем в деле о катастрофе Боинга

Украина разочаровала Нидерланды, выдав Цемаха России. Следствие понимает, что Цемаха могут просто устранить, как это уже неоднократно бывало с другими ненужными России свидетелями.

Нидерланды изменили статус Владимира Цемаха - одного из пяти фигурантов дела по крушению боинга MH17,со свидетеля по делу в подозреваемого. Об этом в интервью DW в среду, 11 сентября, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что теперь Цемах рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

Как заявила Пири, решение Киева включить Цемаха в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17.

"С международной точки зрения Украина имеет обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - считает европарламентарий.

Пири добавила, что настойчивое требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе рейса MH17.

"Теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха... Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны", - резюмировала Пири.

Как сообщалось, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в формате "35 на 35". РФ вернула в Украину 24 пленных моряка и 11 политзаключенных: Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.

Среди тех, кого Украина передала РФ, есть как россияне, так и граждане Украины, осужденные за государственную измену, участие в террористических организациях и другие преступления. 11 из них были помилованы президентом, 19 – освобождены из-под стражи накануне обмена, двое уже находились на свободе, один был передан россиянам ранее. В Москву улетели, в том числе, главред пропагандистского издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и бывший командир роты ПВО группировки "ДНР" Владимир Цемах, ключевой фигурой в деле о сбитом Боинге.

Источник: Зеркало недели