Что предлагается в законопроекте о рынке земли

Согласно новому законопроекту о рынке земли, покупать землю сельхозназначения в Украине смогут все желающие. Об этом на условиях анонимности рассказал один из разработчиков документа, сообщает ЕвроПравда.

"Рынок земли в Украине будет очень либеральным. Купить землю смогут все желающие", - отметил источник.

Среди ключевых моментов нового законопроекта можно выделить 5 следующих:

Во-первых, со дня вступления в силу закона одновременно будет отменен запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Во-вторых, можно будет продавать землю только на электронных земельных аукционах.

В-третьих, право покупки земельных участков сельхоззначення будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству и юридическим лицам, зарегистрированным в Украине.

Четвертый пункт - обязательная регистрация цен на земельные участки при проведении транзакций.

Пятый - законопроект регулирует правила продажи сельхозземель банками, а также лицами, которым в соответствии с законодательством не могут принадлежать такие земли на праве собственности, например, иностранцам.

Кроме того, общая площадь сельхозземель, которая может находиться в аренде и собственности одного лица, с учетом земель, находящихся под контролем связанных лиц, согласно документу, не может превышать 35% площади угодий на территории общины, не более 15% области и не более 0,5% страны.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Группы Всемирного банка подтвердил намерение провести земельную реформу и демонополизировать экономику.

Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 земельную реформу.

По словам заместителя председателя Нацбанка Дмитрия Сологуба, банковская система Украины готова к работе с рынком земли.

Украина занимает лидирующие позиции в мире по площади плодородных почв и объемами экспорта агропродукции, но она далека от полной реализации своего потенциала.

Разрыв между возможностями и реалиями обусловлен многими факторами, один из главных - это мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель.

Как отметили в Европейском банке реконструкции и развития, отсутствие рынка земли снижает ВВП Украины на 1%.

В то же время, несмотря на законодательный запрет, в Украине бойко торгуют сельскохозяйственной землей, и большая часть таких предложений - в Днепропетровской области.

Источник: epravda







