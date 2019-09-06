Будет ли продолжение медицинской реформы без Ульяны Супрун

Новая руководительница Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая 4 сентября вышла к прессе, очертив свои приоритеты в должности, состояние внедрения медицинской реформы и свои планы на ее продолжение. Подаем 10 ее тезисов прямой речью.

(Далее на языке оригинала)





Про епідемії і щеплення

Перед осіннім сезоном гостро стоїть потреба розробки порядку реагування на інфекційні спалахи, оскільки ми бачимо, що немає централізованої єдиної процедури, і регіони чекають цього від нас, тож ми у першу чергу працюватимемо над розробкою такої процедури.

Другий момент стосується вакцин. Це дуже добре пропрацьовано було попереднім складом МОЗ і урядом, закуплено було вакцини, але сьогодні постає питання, в тому числі, вакцинування дорослих. Ми будемо цим займатися і шукати можливості для проведення таких щеплень.



Про реформу первинної і вторинної ланки медицини

Необхідно, аби все населення України, а не 28 мільйонів (пацієнти, що підписали угоди з сімейними лікарями – ред.), мало доступ до лікаря первинної ланки. Це – одне з першочергових завдань, і на сьогодні є ідеї, як це можна зробити. Я вже провела наради з Національною службою здоров’я, ми проговорили те, що вони готують обрахунки, щоб це провести.

Друге питання стосується зарплати лікарів: в одних закладах вона висока а в інших вона, за тієї ж кількості підписаних декларацій, становить 5-6 тисяч гривень, як було раніше. Ми маємо захистити наших лікарів шляхом встановлення певного стійкого відсотку в межах тарифу.

Міністр охорони здоров’я Скалецька розповіла про плани щодо реформи в медицині – відео

Запуск реформи другої ланки (профільні спеціалісти – ред.) буде відбуватися не з 1 січня, а щонайменше з 1 квітня, якщо тільки не буде змінено бюджетне законодавство.



Про екстрену медицину

Я розумію, що інформування громадськості велося тільки в частині наповненості бригад лікарями і парамедиками, є певні напрацювання щодо перехідного періоду.

Зараз є більш важливим не те, чи машина «швидкої» приїде, а куди вона завезе

Але хай скільки ми будемо проводити навчання і наповнювати бригади, для мене зараз є більш важливим не те, чи машина приїде, а куди вона завезе. Тому що ми не маємо мережі, куди ми можемо везти пацієнта, ми не маємо нормальної диспансеризації. Так, це важливо, чи парамедики будуть у машині і чи ми їх навчимо, але якщо ми будемо тільки про це дбати, і тільки на це кидати свої ресурси і гроші, то у нас налагодженої роботи екстреної допомоги не буде. Тому ми подивимося, що є, подивимося, що нам пропонують іноземні держави, які хочуть надати нам допомогу, але це не є ключовим і єдиним.

Основна робота зараз буде вестися з місцевою владою щодо мережі відділень інтенсивної терапії та лікарень, бо без цього всі ці розмови про парамедиків не мають сенсу.

Я мала перемовини з міністром інфраструктури стосовно того, що ми будемо разом відпрацьовувати. Які потрібно зробити дороги їм за своїми планами, щоб ми могли виконувати наші плани.



Про страхову медицину

Якщо систему страхування будуть запроваджувати, то це робитиме парламент своїм законом. Коли ми побачимо законопроект і його ухвалять, то після цього, звичайно, матимемо певний виклик інтегрування (нинішньої системи охорони здоров’я і медичного страхування – ред.).

Якщо систему страхування будуть запроваджувати, то це робитиме парламент своїм законом

Я вчора ставила запитання Національній службі здоров’я, чи вони готові до розрахунків, як мінімум, моделювання ситуацій, як би це мало інтегруватися. На сьогодні вони більше працювали в контексті контрактування і оплати послуг, взаємодії зі страховою системою ще не розглядали. Скоріше вони думають так, щоб цього не було.

Мені нині цікаво подивитися на модель страхування, яку врешті запропонують. Моделі обговорювалися, але вони різні, і там досить багато деталей, які впливають на кінцевий результат.



Про трансплантологію

Я вже говорила з Мінфіном, говорила з нашими фахівцями – ми цього тижня вже проводимо нараду і робимо все, насправді, щоб до кінця року підготувати і не відтерміновувати закон. Потрібно відпрацювати питання і щодо реєстрів, і координаторами трансплантацій, але ідеї і готовність це втілювати є, тож я сподіваюсь на підтримку.



Про медичний канабіс

Мені подали список документів, які були підготовлені на Кабмін, але всі були завернуті. Дійсно, є несхвальна позиція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо канабісу. Ми переговорили у ложі уряду в парламенті. Дійсно, є питання, але це не означає, що вони є категоричними, ми повинні просто пропрацьовувати цей момент детальніше з максимальним виокремленням питань щодо медичного застосування. Якщо ми належним чином обґрунтуємо, я думаю, що у нас може бути конструктивна розмова.

Якщо говоримо про законопроект, який був у Верховній Раді, то до нього було багато запитань щодо того, чи не виходить він за межі медичного застосування канабісу.

Також, наскільки мені відомо, серед депутатів фракції «Слуги народу» є свої ідеї, ще інші, щодо цього питання. Тому, можливо, ми побачимо нові законопроекти, які стосуються застосування канабісу з медичною метою в Україні.



Про радників

Це – ті люди, які потрібні нам саме зараз із тією інформацією, якою вони володіють. Більшість із них я знала раніше, або мені рекомендували їх інші фахівці.

Андрій Семиволос поставив на дуже хороший управлінський рівень звичайний комунальний заклад охорони здоров’я. Вчора ми зустрічалися з головою Центру громадського здоров’я та Ольгою Голубовською, вони прекрасно удвох мені доповідали ситуацію щодо біобезпеки. І жодного конфлікту, який роздутий у медіа (як мені казали, бо я не встигаю читати ці повідомлення), я не побачила.

Якщо ми говоримо про Олену Симоненко, то вона працювала в офісі реформ, і ми неодноразово перетиналися із питань, що стосувалися охорони здоров’я та госпітальних округів.

Андрій Гук є представником медичної спільноти, багатьох асоціацій, які активно працюють.

Якщо ми говоримо про Андрія Чумака, я скажу так, у нас за всі ці роки так і не була сформована фармполітика. Я неодноразово просила на різних конференціях учасників ринку: сядьте, між собою домовтеся про якісь базові речі. Вони не могли між собою домовитися, а отже, ми маємо самі це зробити. Він сказав, що готовий: він напише – ми подивимось. Жодних рішень він приймати не буде як зацікавлена сторона, у нього не буде таких повноважень.



Про кандидатури заступників

Кандидатури заступників подані, тепер уряд має їх затвердити. Я як представниця уряду теж буду голосувати. Я сьогодні бачила прізвища Михайла Загрійчука, Андрія Семиволоса і Младени Качурець.



Про Радуцького, який назвав її «своєю людиною»

Я з Михайлом Радуцьким якщо й перетиналася десь, то це були телеефіри. Я казала, що я як розробляла законопроекти, так і далі це робитиму, тож якщо треба – звертайтесь. І ми тільки на цю тему спілкувались.



Про НАМНУ

Мала зустрічі з представниками Національної академії медичних наук, у них є своє бачення, як вони готові надалі існувати, чи готові об’єднуватися з освітніми закладами. Я переконана, що науковий компонент, якщо він є, то має бути збережений. Раніше, я знаю, у них було зауваження, що їх прирівнюють до інших закладів охорони здоров’я і втрачали увагу до наукового компоненту.

У них є пропозиції, подивимось, можливо, ці пропозиції будуть інтегровані до загальної картини.



Джерело: radiosvoboda







