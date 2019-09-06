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Вчера, 13:19
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Журналисты Украины собрались в Харькове на пятый медиа форум

Донбасс Медиа Форум 2019 проводит «Донецкий институт информации» уже пятый год подряд. Основной лозунг нынешнего мероприятия: "Время выбирать журналистские стандарты".

На Форуме планируется провести такие панельные дискуссии: «Медиа как инструмент для манипупяции общественным мнением во время избирательной турбулентности. Как этому противостоять»,«Социальная сеть как среда для расцвета популизма и инструмент для манипуляции общественным мнением»,«Организованная и осознанная редакционная деятельность как фактор против манипуляций в СМИ».

Вместе с четким социально-политическим направлением, задекларировали организаторы ДМФ2019, нынешний форум будет более практичным и поучительным. Много внимания, надеются организаторы, будет уделено прикладным вещам в виде мастер-классов, обмена опытом, дискуссиям, а также - будут объединены дискуссии и обучение, что сейчас является частями трех общих направлений: контент, дистрибуция, менеджмент.

Напомним: «Донбасс Медиа Форум» инициирован местными журналистами в 2015 году и проводится общественной организацией «Донецкий институт информации». Форум поддерживают Представительство ЕС в Украине, Посольство США, Internews Network, Программа ООН по восстановлению и развитию мира (UN RPP), совместно с  ПРООН, ООН Женщины, UNFPA и ФАО, Посольство Нидерландов в Украине.

"ИнфоКава" следит за событиями на форуме. Подробности - в дальнейших публикациях

Ирина Шевченко, Харьков



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