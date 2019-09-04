Рядовым украинцам разрешат выступать защитниками в судебных делах

Рядовым украинцам и обыкновенным юристам хотят разрешить выступать защитниками в судебных делах. При чем, юридическое образование иметь для этого необязательно. Исключением будут только уголовные дела. В них без адвокатов по-прежнему не обойтись.

Такие новации содержатся в принятом Верховной Радой 3 августа 2019 года законопроекте о внесении изменений в Конституцию относительно отмены адвокатской монополии. По словам юристов, это только первый шаг, поскольку необходимо еще получить положительное заключение Конституционного Суда, утвердить изменения на следующей сессии Рады в феврале 2020 года, а также внести соответствующие изменения в процессуальные кодексы.

По словам инициаторов законопроекта, отмена адвокатской монополии направлена на расширение доступа к правосудию рядовых граждан, которые не всегда имеют возможности оплатить услуги профессионального адвоката.

«Статус адвоката не всегда гарантирует качество услуг. Нередко штатный юрист на предприятии на голову выше по квалификации и навыкам специалиста с адвокатским свидетельством. Встречают и одаренные люди без профильного образования, которые могут отлично защищать в судах. Монополия адвокатуры в Украине не оправдала себя за время своего существования», — рассказал старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Впрочем, есть и те, кто отмечает риски отмены адвокатской монополии.

«В первую очередь, это профессионализм юристов, которые будут представлять интересы клиентов в судах. После внесения изменений в процессуальные кодексы судебные процессы имеют четкую стадийность и более требовательны с точки зрения доказывания. Поэтому сейчас большую роль играет профессионализм, компетентность и профессиональные навыки представителя», — заверил UBR.ua юрист ЮФ Totum Виталий Петровский.

Сейчас «неадвокаты» могут представлять интересы в суде только по малозначительным делам, и эти представители не несут никакой ответственности за качество этого представительства. В подавляющем большинстве на суды ходят адвокаты. Их можно по закону наказать за злоупотребления.

Правда привлечение адвоката к ответственности будет слабым утешением для лица чьи права были нарушены. Ведь это не восстановит его права и не вернет ему затраченные средства и время.

Также у представителя без статуса адвоката отсутствует такой инструмент, как адвокатская тайна, но при этом клиенты могут предусмотреть условия конфиденциальности в договоре.

«Клиентам, которые обратились к представителю без статуса адвоката, следует понимать, что информация, которая была передана такому представителю, не защищается законом. Сейчас действующее законодательство не предусматривает действенных инструментов привлечения к ответственности представителей без статуса адвоката, осуществляющих процессуальные диверсии, которые безосновательно затягивают судебные процессы и злоупотребляют процессуальными правами», — говорит Виталий Петровский.

Источник: ubr.ua







