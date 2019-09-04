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Болгария отказалась признавать Россию "освободительницей" от гитлеризма

В Болгарии назвали "сомнительным историческим тезисом" идею выставки посольства РФ 9 сентября, посвященной "75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма". Об этом сообщили в МИД Болгарии.

Дипломатическое ведомство призвало Россию оставить дату 9 сентября 1944 года и его последствия "в руках историков, а не политиков".

"Мы не должны закрывать глаза на тот факт, что штыки Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах… Советуем российскому посольству не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса ("освобождение"), который ставит в привилегию только некоторые политические круги в Болгарии, поскольку это является вмешательством во внутриполитические дебаты в нашей стране", - заявили в МИД.

Также в Болгарии указали российским дипломатам на исторический факт, который свидетельствует об агрессивной политике СССР после Второй мировой войны. В стране придерживаются позиции, что именно советское правительство заблокировало европейское развитие Болгарии на долгое время.

"С точки зрения международного права факты очевидны: переворот 9 сентября был прямым следствием объявления СССР войны Болгарии 5 сентября 1944 года и последующего ввода советских войск… СССР объявляет войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство… За этим следует временная оккупация Болгарии СССР и союзниками… Долгосрочные последствия для Болгарии такие же, как и для других стран Восточной Европы, попадающих в зону влияния Советского Союза - 45 лет правления тоталитарного режима, основанного на большевистско-ленинской версии коммунистической идеологии", - отметили в дипведомстве.

При этом в российском посольстве решили ответить на заявление МИД, уточнив, что "обескуражены" позицией ведомства.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Польши Анджей Дуда во время речи, посвященной 80-летию начала Второй мировой войны напомнил об агрессии России против Украины и Грузии и призвал помнить уроки прошлого, чтобы избежать повторения подобных катастроф.

Источник: apostrophe



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