Мы бессильны перед природой: "Дориан" уничтожил часть Багамских островов. Видео

Ураган "Дориан" покинул Багамские острова, после чего стал известен настоящий масштаб разрушений, которые местные власти назвали беспрецедентными. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно сообщениям от ООН и США, тысячи жителей островов Гранд-Багама и Абако остались без крова, продовольствия, воды и лекарств. Госдепартамент США и американское посольство в Нассау, а также местные чиновники просят международное сообщество о помощи.

Всего ураган бушевал над Багамскими островами на протяжении 36 часов, а покинул местность во второй половине дня 3 сентября. Только после этого, стали известны реальные масштабы гуманитарной катастрофы.

По данным премьер-министра Багам Хьюберта Минниса, число погибших в результате урагана выросло до 7 человек, и судя по всему, данная цифра не окончательная. Также премьер добавил, что восстановление инфраструктуры потребует "масштабных, скоординированных усилий".

"Мы переживаем один из величайших национальных кризисов в истории нашей страны", – добавил премьер.

Ужасные последствия урагана стали видны во время первых полетов на вертолете над островами Абако и Гранд-Багама. На видео видно, как улицы превратились в озера с соленой водой, в которой плавают обломки домов, а также вынесенные далеко на берег лодки. Многие районы оказались полностью уничтоженными.

"Это полная разруха и уничтожение. Апокалипсис, похожий на взрыв бомбы. Мы не сможем восстановить разрушенную инфраструктуру, нам придется начинать все заново", – заявила руководитель местной организации, помогающей с ликвидацией последствий урагана Лиа Хед-Ригби.

Также сообщается, что во время урагана был затоплен международный аэропорт Фрипорта и центральная городская больница. По предварительным данным, на Гранд-Багама полностью разрушены 13 тыс. домов.

Ураган "Дориан" ударил по Багамам, вода поднималась до 7 метров, а скорость ветра – до 285 км/ч. Ураган обрушился на Гранд-Багаму и остров Абако.

День спустя тропический ураган ослаб с максимальной пятой до четвертой категории.

Несколько позже ураган проследовал в направлении берегов США и опасно приблизился к Флориде. Мощный ураган может достичь берегов США уже к концу дня. Там уже два дня готовятся к эвакуации.













