В Раде пообещали внести законопроект об ограничении иммунитета президента на следующей неделе

Законопроект, предусматривающий процедуру привлечения к ответственности президента, будет внесен в парламент на следующей неделе. Об этом заявил первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент.

"Мы вносим на следующей неделе один из наших законов - закон об иммунитете, это процедура, которая позволяет привлекать к ответственности президента Украины", - отметил Стефанчук.

По его словам, команде "Слуги народа" надоело ожидать 28 лет обещанного снятия неприкосновенности с народных депутатов, и она уже продемонстрировала, что этот вопрос можно решить за 5 дней.

При этом он добавил, что внутри фракции были дискуссии относительно целесообразности снятия иммунитета с нардепов, однако команда решила, что если какой-то парламентарий боится, то он не должен идти в народные депутаты.



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Александр Дубинский в свою очередь прокомментировал вопрос о снятии неприкосновенности с президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что єтот вопрос может быть решен только после того, как состоятся громкие дела и посадки, замена директоров ГБР и НАБУ.

"Я думаю этот вопрос должен быть решен, но чуть позже. Сначала должно быть установлено новое самоуправления о котором говорит президент, приняты решения, которые позволят отменить всю полноту власти, это уже происходит. Состоятся уголовные дела, пасадка, замена директоров ГБР и НАБУ, после этого можно снимать, я считаю неприкосновенность с президента", - сказал Дубинский отвечая на вопрос ожидает ли он, что с президента будут снимать неприкосновенность.

Источник: unn

P.S

Итак, Дубинский таки опасается, что за неконституционные решения президента могут подвергнуть импичменту (и не только), если неприкосновенность с него будет снята до завершения концентрации власти в его руках...







