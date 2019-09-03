УНН сообщает: вместо антикоррупционной оценки законопроектов Рада опубликовала пустые листы А4

В повестке дня сегодняшнего заседания Верховной Рады - 8 законопроектов. Но только один из них содержит антикоррупционную оценку: это проект закона о депутатской неприкосновенности, и то только потому, что данная оценка была сделана еще в январе 2018 года.

Все остальные проекты закона, зарегистрированы уже Президентом Владимиром Зеленским, а это: об отмене адвокатской монополии (№1013), о праве Президента увольнять и назначать глав НАБУ и ГБР (№1014), о законодательной инициативе народа (№1015), об уполномоченных ВР (№1016), об уменьшении конституционного состава ВР (№1017), об основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата (№1027) и о вспомогательных органах Верховной Рады (№1028) - антикоррупционной оценки не имеют.

В любом случае, вместо таковой на сайте Верховной Рады опубликован или пустые листы А4, или не опубликован ничего (в случае с проектом закона №1014).

Источник: unn







