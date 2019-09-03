Очередной наезд на пенсионеров-переселенцев: постановление Кабмина №788

Постановление №788 позволяет Пенсионному фонду отказывать пенсионерам-переселенцам в восстановлении или продлении пенсионных выплат на том основании, что порядок их идентификации еще не разработан, сообщает общественная организация «Донбасс SOS». Юристы «Донбасс SOS» проанализировали новое постановление Кабмина и назвали его «последней подножкой пенсионерам-ВПО».

Кабмин Украины принял постановление №788, которое обязывает всех пенсионеров, выехавших из оккупированных территорий, получать пенсионные выплаты только в порядке, распространяется на переселенцев, даже если они не зарегистрированы как ВПО. Также документ предусматривает, что Пенсионный Фонд должен идентифицировать переселенцев Донбасса в «особом порядке», которой до сих пор не разработан.

По словам юристов, документ сохраняет положение о том, что задолженность по пенсиям до момента ее восстановления выплачивается на условиях особого несуществующего порядке. Именно из-за этого положения переселенцы сейчас не могут получить задолженность по пенсиям.

Также всем, кто переместился с неподконтрольной территории, в том числе тем, кто отказался от справки переселенца, пенсионные выплаты будут осуществляться в порядке, распространяется на внутренне перемещенных лиц, независимо от того, стоят они на учете в данный момент как ВПО или нет . Это теперь специально прописано в п. 1 Постановления 637. Таким образом, государство не позволит им перестать быть переселенцем, даже если люди этого захотят.

Кроме этого, в том же пункте Постановления 637 прописан теперь порядок проверок пенсионеров, который ранее регулировался постановлением №365. Круг тех, от кого Пенсионный фонд может получить информацию о том, что пенсионер отсутствует по месту жительства, теперь в определенной степени регламентирован, хотя и не ограничен: либо госорганы (ГНСУ, МВД, СБУ, Нацполиция, Государственная миграционная служба, Минфин и др.), или органы местного самоуправления. Таким образом, прекращение пенсии невозможно без официальной информации от любого из этих органов, пусть даже она будет получена в виде данных с электронных реестров. При этом в любой из этих органов ПФУ имеет право обратиться по собственной инициативе в любой момент.

В порядке выплаты пенсионных задолженностей по решению суда включены еще «другие выплаты, связанные с пенсиями», а также отдельно - выплаты судьям в отставке.

Плохой новостью для пенсионеров правозащитники назвали то, что документом вводится новая норма - теперь Пенсионный фонд должен всех переселенцев, кто обращается за назначением, восстановлением или продолжением пенсионных выплат, идентифицировать в порядке, утвержденном ПФ и согласованном с Минсоцполитики.

«Как мы понимаем, этого порядка нет, и в ближайшее время по чисто техническим причинам (смена Кабинета министров) разработан он не будет, - заявляют юристы. - Таким образом, можно ожидать, что теперь абсолютно все пенсионеры-переселенцы при обращении в Пенсионный фонд могут получить отказ на основании того, что порядок их идентификации еще не разработан».

Правозащитники рекомендуют тем ВПО, кто столкнется с отказами в назначении или восстановлении пенсионных выплат, брать письменный отказ от начальника отделения Пенсионного фонда (обязательно с указанием оснований отказа) и подавать заявление в полицию по ст. 175 Уголовного кодекса Украины (Невыплата заработной платы, стипендии или других установленных законом выплат). А также писать обращения в Комитет по правам человека новой Верховной Рады и на Президента Украины.

«Кабмин, приняв постановление №788, наглядно продемонстрировал свое отношение к наиболее уязвимой категории граждан своей страны, пострадавших от конфликта, а также ст. 1 Конституции Украины, где написано, что Украина является социальным государством, - резюмируют правозащитники. - подзаконные акты не должны противоречить законам и Конституции Украины».

Источник: vchasnoua







