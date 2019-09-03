За что мы теперь не должны платить в больнице: перечень услуг

С 1 августа 2019 украинцы могут воспользоваться 54 бесплатными диагностическими и лечебными услугами по направлению семейного врача, терапевта или педиатра. Для пациентов это означает, что не нужно будет приносить шприцы, перчатки, вату - все учтено, говорят в МО3.

В список уже существующих восьми базовых анализов, которые должны предоставляться вашим семейным врачом (например, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, быстрый тест на тропонин и т.п.), добавляются - обследование на распространенные болезни внутренних органов, сердца, легких и наиболее распространенные онкологические заболевания у мужчин и женщин; 12 лабораторных исследований (креатинин в сыворотке крови, С-реактивный белок, гликозилированный гемоглобин крови, коагулограмма и т.д.).



В список также вошли:



маммография и пять видов рентгена (грудной клетки, позвоночника, суставов, трубчатых костей и околоносовых пазух)

эхокардиография, холтеровский мониторинг ЭКГ и два вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы;

УЗИ (желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, артерий ног, щитовидной и молочной желез)

биопсия под контролем УЗИ (щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез)

удаление новообразований (мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах, например, удаление новообразований кожи с гистологическим исследованием - атерома, липома, невус).



Планируется, что в бесплатную диагностику войдут также эндоскопические исследования и операции одного дня пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов (гистероскопия, колоноскопия, эзофагогастродуоденоскопия и т.д.).

У потенциальных пациентов возникает резонный вопрос: есть ли лимит на количество тех или иных бесплатных медицинских процедур? В Минздраве обещают, что их число не ограничено.



Куда бежать?



По бесплатную диагностику вы можете обратиться как к коммунальным, так и в частных диагностических центров, которые подпишут договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ). Сейчас частных клиник, которые присоединились к медреформе, немного. Большинство выжидает, но многие уже просчитывает для себя возможность присоединиться к будущей программе.

МЗ подсчитало стоимость медицинских услуг из списка по проекту «Бесплатная диагностика» (платит Национальная служба здоровья). Цены на некоторые виды анализов в несколько раз ниже рыночных. В коммерческих клиниках согласны, что стоимость далека от рыночной, но в то же время она является экономически обоснованной и может быть интересной частникам благодаря потоку пациентов, что снижает себестоимость услуги.

Итак, если все получится, как задумано, то ищите наклейку «Бесплатная диагностика» на дверях вашей поликлиники. Она означает, что медучреждение присоединился к программе, подписав договор с НСЗУ. Войдет ваш город или райцентр в программу? Спросите у своего мэра, главы района или объединенной территориальной общины - советуют в профильном министерстве.

«Бесплатная диагностика» - проект пока пилотный (рассчитан на полгода - с 1 июля по 31 декабря 2019). В госбюджете-2019 на него предусмотрено 2 млрд грн. Много это или мало? Время покажет. Будет замечательно, если программа запустится вовремя и начнет работать. Пилоты для того и проводятся (с оговоркой - если государство заботится о своих гражданах), чтобы тестировать программу, отработать алгоритмы, собрать информацию для более точных и эффективных расчетов. Например, для разработки программы медицинских гарантий на 2020 год.

«Бесплатная диагностика» еще проходит общественные слушания, поэтому список доступных бесплатных медпроцедур может меняться. В любом случае, советуем внимательно следить за этой темой. В интересах каждого из нас быть в курсе, на какой объем бесплатной медицинской помощи от государства можно рассчитывать. Это не только сэкономит деньги, поможет улучшить здоровье, но иногда может и спасти жизнь.

Источник: slovech







