Получена возможность полной зарядки батареи за 6 минут

Кембриджский стартап Echion Technologies выводит на рынок технологию, которая позволяет сократить время зарядки аккумулятора до шести минут. При этом речь идет не только о мобильных устройствах, но и об аккумуляторах электрических автомобилей.

Основатель компании Жан де ля Верпиер разработал новую технологию еще два года назад, когда был докторантом Кембриджского университета.

Он заменил графит, который сейчас используется в литий-ионных аккумуляторах, другим веществом - определенным таинственным порошком, состав которого пока не раскрывают.

На этой неделе Echion Technologies объявила, что активно сотрудничает с крупнейшими производителями аккумуляторов и договаривается с ними о поставках для будущего создания "аккумуляторов нового поколения".

"Наш порошок позволяет полностью заряжать батарею не за 45 минут, а всего за шесть. В том числе и аккумулятор электромобиля", - цитирует разработчика Cambridge Independent.

"Поэтому зарядить ваш электрокар теперь почти так же просто, как заправить обычное авто", - добавляет он.

У нового аккумулятора есть еще одно важное преимущество: они не взрываются и не склонны к самовозгоранию - в отличие от привычных нам литий-ионных аккумуляторов.

Ожидается, что массовое производство новых батарей должно начаться уже весной следующего года.

Источник: bbc







