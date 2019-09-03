Буккроссинг в Балаклее: книжные шкафы в парке и книжки для всех

Все любители бумажных книг в Балаклее смогут присоединиться к популярному во всем мире движения - буккроссинг. В парке соцгородка появились две стильные книжные шкафы, где любой желающий сможет взять книгу или поделиться своей.

Инициатором создания специального места книгообмена стал местный житель Юрий зубан, его идею поддержали местные власти.

- Приглашаем всех балаклейцев присоединиться к этой акции и предлагаем вам пополнить шкафы для буккроссинга своими книгами. Давайте все вместе станем самым начитанным городом, - говорится на сайте Балаклейской горсовета.

Источник: slk.kh







