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Вчера, 11:50
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Депутатская неприкосновенность снята!

Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины. "За" проголосовали 373 нардепа, против - 0, воздержались - 3. Закон принят. Этим законопроектом изымаются два абзаца из статьи 80 Конституции Украины, обуславливающих неприкосновенность народных депутатов Украины.

Новая редакция этой статьи Конституции теперь в таком виде: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".


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В ВР также зарегистрирован проект постановления об обращении в Конституционный суд Украины для получения заключения, каким образом парламент должен выполнять вывод КСУ относительно законопроекта о снятии неприкосновенности. Об этом заявил народный депутат Украины (фракция "Европейская Солидарность") Руслан Князевич во время выступления в парламенте.

"Учитывая, что оговороки, которые есть в заключении КСУ, не решены, мы имеем серьезную правовую коллизию. Я зарегистрировал соответствующий проект постановления об обращении в КСУ с целью получить заключение, каким образом парламент должен выполнять заключение по законопроекту 7203. Без такого разъяснения, я убежден, парламент делает большую ошибку, когда допускает такое грубое нарушение", - отметил Князевич.

По его словам, ранее КСУ в своем заключении предостерегал, что отмена депутатской неприкосновенности может помешать избирателям отстаивать свои права в парламенте через избранного ими представителя. Кроме того, еще в 2016 году КСУ запретил предварительно одобрять законопроекты на первой и последней сессии, как это произошло в случае с законопроектом об отмене депутатской неприкосновенности.


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Среди нардепов оппозиции есть также мнение, относительно обращения в КСУ с целью определить, можно ли из-за нарушения процедуры отменить принятые изменения в Конституцию. Речь идет о том, что комитеты Рады работали накануне сессии, что прямо запрещено регламентом.

Источник: unn



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