Итоги поездки Зеленского в Польшу: восстановление исторической справедливости

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры с лидером Польши Анджеем Дудой как прорыв в отношениях двух государств. Об этом стало известно из комментария Зеленского, который он опубликовал на Facebook по итогам его переговоров с Дудой.

По словам Зеленского, взаимное уважение и политическая воля строить дружественные стратегические отношения Украины и Польши помогут "перевернуть болезненные страницы общей истории".

"Не оттепель в отношениях, а прорыв - я так охарактеризовал бы итоги первого дня моего визита в Польшу. Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с Анджеем Дудой патронатом будет восстановлена ​​рабочая группа по, скажем так, "обнулению" взаимных претензий", - отметил Зеленский.

По его словам, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов, а также мирного населения.

"…Огромное взаимное уважение, политическая воля строить дружественные стратегические отношения Украины и Польши помогут нам завершить эту работу и перевернуть болезненные страницы общей истории", - подчеркнул украинский президент.

Он отметил, что Украина и Польша будут взаимно заботиться о памятниках и захоронениях украинцев в Польше и поляков в Украине. Зеленский также предложил возвести на границе Мемориал примирения.

По словам Зеленского, если говорить о вопросах современности, он договорился с Дудой о решении проблемы с грузоперевозками через украинскую-польскую границу. В энергетической сфере обсудили сотрудничество в формате Вашингтон - Варшава - Киев.

Дуда в свою очередь высказался однозначно: Польша - всегда поможет Украине, потому что является надежным другом.

Источник: 112.ua







