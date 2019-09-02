Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика

Общие потери во Второй мировой войне всё ещё пересчитываются, потому что, спустя 80 лет открываются новые обстоятельства и новые документы. Меняются и методы подсчёта. И всё же цифра "гуляет": погибло от 50 до 80 млн человек, говорят эксперты. Точнее не могут до сих пор. Слишком много неизвестных во всех этих "формулах"...



1. В войне приняли участие более 60 стран, которые образовали два военных лагеря: антигитлеровскую коалицию ( "союзники") и блок стран Оси. Участие в боевых действиях принимали более 100 млн человек. Военные действия происходили на территориях 40 стран мира.



2. Общие людские потери оцениваются от 50 до 80 млн человек, большинство из которых были жителями СССР и Китая.

Более точно оценить потери трудно из-за существенно разных оценок жертв на территории СССР. С одной стороны, в СССР скрывали и преуменьшали свои военные потери. С другой стороны, не всегда понятно, как осуществлялся подсчет гражданских потерь.

14 февраля 2017 года россияне озвучили свои новые данные о потерях СССР во Второй мировой войне. Согласно рассекреченным данным Министерства обороны РФ, потери Советского Союза во Второй мировой войне якобы составляют 41 млн 979 тыс., а не 27 млн, как считали ранее.



3. Государства, которые принимали участие в войне, использовали все экономические, промышленные и научные возможности на нужды фронта. Была стерта разница между гражданскими и военными ресурсами. Эта ситуация отличалась от войн 19-го века, когда воевали армии, а не экономические системы.

Частично эта тенденция сочетания военных и гражданских ресурсов была заметна уже во время Первой мировой войны. Возможно, что историки будущего сочтут эти две войны одним конфликтом, разделенным на две части.



4. Как и в Первую мировую Украина была в эпицентре трагических событий. Почти 7 млн украинцев участвовали в боевых действиях. 6 млн воевали в советской армии, почти 100 тыс. были в УПА и столько же воевало в польской армии.

В советской армии среди военных первого призыва выжили только 3%.

Во время эвакуации из Украины на восток СССР было вывезено около тысячи промышленных предприятий. Не все из них потом были возвращены обратно.

Считается, что Украина потеряла во время этой войны 9 млн человек. Среди них 5 млн гражданских и 4 миллиона военных. Еще 5 млн человек были депортированы или эвакуированными.

Считается, что экономический ущерб для украинских земель превысил более $ 940 млрд.



5. Если говорить о мировом измерении, то по приблизительным оценкам военные расходы и убытки составили $ 4 триллиона. Материальные расходы достигали 60-70% национального дохода стран-участников войны.

Война вызвала значительные разрушения, уничтожения десятков тысяч городов и сел в разных странах. Во время конфликта стороны широко применяли тактику "выжженной земли", массовые расстрелы. Война отметилась многочисленными массовыми убийствами и преступлениями против человечности, прежде всего Холокостом.



6. Традиционно жертвами Холокоста считают 6 млн евреев Европы. Это число закреплено в приговорах Нюрнбергского трибунала. Однако полного поименного списка жертв не существует.

В Национальном мемориале Катастрофы в Иерусалиме хранятся документы, свидетельствующие о примерно 4 миллионах идентифицированных жертв. Неполнота данных о возможном количестве жертв объясняется тем, что часто еврейские общины погибали полностью.



7. Во время Второй мировой войны были впервые применены ковровые бомбардировки.

Нацистская Германия прибегала к бомбардировке гражданских целей с первых дней Второй мировой войны. Британское правительство приказало своим ВВС соблюдать запрет нападений на гражданскую инфраструктуру. Однако правительство отказалось от этого 15 мая 1940 года, после бомбардировки Роттердама.

При прорыве американскими войсками немецкой обороны в Сен-Ло (Франция) 25 июля 1944 года была осуществлена ковровая бомбардировка участка с привлечением 1500 тяжелых бомбардировщиков, сбросивших 3300 т бомб на площадь размерами 8 км по фронту и 1,6 км в глубину.



8. Во время Второй мировой войны произошел единственный в истории случай военного применения ядерного оружия.

6 августа 1945 года атомная бомба "Малыш" была сброшена на Хиросиму, а 9 августа 1945 года бомба "Толстяк" - в Нагасаки.

От взрывов мгновенно погибло 70 тыс. жителей Хиросимы и 60 тыс. жителей Нагасаки. С августа по декабрь 1945 года общее количество умерших от болезней, вызванных радиацией, составила около полумиллиона человек.

Считается, что американцы применили атомное оружие для того, чтобы заставить Японию быстро капитулировать. Также в них могли быть соображения повлиять на СССР, который тогда еще не имел атомного оружия. Его наличие в США могло сдержать Кремль от продолжения войны.



9. Среди всех государств-участников войны высокий процент коллаборационизма был среди россиян. Основными его причинами были недовольство советским режимом (в том числе коллективизацией).

По приблизительным оценкам в штатных частях Вермахта, СС, добровольческих формированиях, полиции и национальных батальонах во время Второй мировой войны служил 1 млн 178 тыс. бывших советских граждан. Именно россияне среди них составляли самую большую группу, которая насчитывала 380 тыс. человек.

Жаль только, что сейчас российская пропаганда забыла об этом историческом факте и обвиняет в массовой коллаборации украинцев, литовцев, крымских татар. Кого угодно, но не самих россиян.



10. Официально Вторая мировая не завершена до сих пор. Россия и Япония не подписали мирный договор. Противоречия между этими государствами связаны с вопросом о принадлежности Курильских островов. Япония называет их оккупированными "восточными территориями". Россия ведет переговоры с Токио по мирному соглашению, но не планирует возвращать острова.





Источник: espreso







