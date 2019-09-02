Размер абонплаты за коммуналку установлен: платить будут все

В Украине установили максимальный размер абонентской платы за коммуналку. Соответствующее решение Кабмин принял 21 августа. Сумму привязали к прожиточному минимуму, значит, абонплату смогут увеличивать как минимум дважды в год.

Размер абонплаты изменен

Несколько месяцев назад в Украине вступила в силу новая редакция главного коммунального закона – "О ЖКУ". Среди многих новшеств – абонентская плата. Это фиксированный платеж, который ежемесячно нужно отдавать за возможность пользоваться услугой. Абонплату назначили на все, кроме газа (там есть отдельный закон и отдельная реформа) и электроэнергии (та же ситуация).

Украинцы должны ежемесячно вносить абонплату за воду (горячую и холодную отдельно), отопление и вывоз мусора. Эти деньги, согласно закону, должны обеспечивать обслуживание сети, компенсировать установку счетчиков и т.д. Своим решением правительство определило только максимальный размер. То есть больше указанных сумм взимать с потребителей нельзя.

Главное:

* каждое предприятие может установить свой размер абонплаты;

* сумма будет зависеть от расходов, однако максимальный размер не может превышать разрешенную сумму;

* Кабмин изменил формулу расчета абонплаты: сейчас она привязана к прожиточному минимуму;

* в сумме абонентская плата может составить около 100 грн в месяц.



Как пересчитают коммуналку

Первую версию проекта разработали еще в прошлом году, о чем неоднократно писал OBOZREVATEL. Сейчас же формулу расчета максимальной абонплаты изменили. Коснется это тех, кому поставщик услуги установил граничный размер платы.

Итак, в первом варианте формулы Минрегионстрой привязал абонплату к минималке. На данный момент она составляет 4173 грн. Но после вмешалось Министерство социальной политики. Как рассказали в ведомстве, там настояли, что подобные ограничения необходимо фиксировать к прожиточному, а не минималке. Чиновники договорились, и уже на Кабмин вынесли проект с правками.

В результате граничный размер абонентской платы снизили. Итак, формула расчета:

2* ПМ * 2,58 * 0,15 * К, где -

ПМ – прожиточный минимума (на данный момент 1936 грн)

2,58 – среднее количество человек в семье;

0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

Таким образом, абонплата за воду и отопление должна составлять не более 28,4 грн в месяц, а за мусор – 13,4 грн. По старой же формуле абонентская плата на отопление, горячую и холодную воду могла составить 30,6 грн, а на вывоз мусора – 14,5 грн.

"Плата за абонентское обслуживание – платеж, который потребитель платит исполнителю коммунальной услуги для возмещения расходов, связанных с заключением договора, осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги", – говорится в законе.

В сумме же абонплата за все коммунальные услуги может составить до 98,6 грн в месяц. Но ее можно и не платить, правда для этого придется как минимум познакомиться со своими соседями.



Когда можно не платить абонентскую плату

Будет абонплата или нет, зависит от формы договора с поставщиком. Если подписать коллективный, то взносы поставщику можно не платить. Если этот шанс проигнорировать, с каждым автоматически подпишут индивидуальный договор.

И главная разница в том, что по индивидуальному договору придется платить абонплату на все, кроме электроэнергии и газа. Размер абонплаты будет указан в договоре, и платить ее придется каждый месяц, даже если вы вообще не пользовались коммунальной услугой.

Чтобы не платить лишнего, в первую очередь необходимо познакомиться с соседями. Дальше – провести собрание и создать ОСМД. В таком случае с поставщиками можно будет заключить коллективный договор и не платить абонентскую плату, в размер которой в том числе включают расходы на подписание документа с каждым клиентом.



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Абонентская плата на воду и тепло – только первый шаг. Уже вскоре, согласно закону о рынке газа, такое же новшество должно произойти и с платежками за газ. Более того, власти обязались разделять цены на две составляющие (абонплата и стоимость самой услуги) в подписанных меморандумах с МВФ. Единственный способ снизить суммы в платежках – объединиться, создать ОСМД, провести модернизацию сетей и всего дома. Это даст возможность не только не платить абонентские платежи, но и сократить расходы на тепло, освещение дома.

Источник: obozrevatel







