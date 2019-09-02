Почти миллион человек готовят к эвакуации из-за урагана "Дориан"

В США губернатор штата Северная Каролина Рэй Купер объявил во всех 100 округах режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Дориан". Планируется эвакуировать 830 000 жителей прибрежных зон.

Как говорится в заявлении, данная мера позволит местным властям вовремя мобилизовать все свои ресурсы и обратиться за федеральной помощью. Ранее режим ЧС уже был введен во Флориде и нескольких округах штата Джорджия.

Глава штата издал указы о временной отмене транспортных федеральных правил с целью обеспечения поставок товаров первой необходимости и о помощи фермерам быстро собирать и перевозить урожай и скот.

Купер также попросил жителей Северной Каролины запасаться питьевой водой, продуктами питания, лекарствами по рецепту, батарейками и другими предметами первой необходимости на несколько дней.

Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

По прогнозам синоптиков, ураган может достичь берегов Южной Каролины не раньше среды.

Отметим, тропический шторм "Дориан" 1 сентября достиг самой высокой, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона и представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими, так как скорость ветра достигает 295 км / ч.

По словам метеорологов, точный маршрут урагана трудно предсказать, но большинство склоняются к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и в ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

По прогнозам, вечером 2 сентября "Дориан" может достичь Флориды, затем он может обрушиться на побережье штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина.

Источник: unn







