Названы пункты соглашения, которое Путин хочет подписать с Зеленским, Коломойский дает свой вариант

Народный депутат Украины VIII созыва, бывший представитель Кабинета Министров в Верховной Раде, Вадим Денисенко на своей странице в Facebook поделился мнением, что конечной целью президента России Владимира Путина является подписание соглашения с украинским президентом Владимиром Зеленским во время встречи в Нормандском формате, ради этого он и согласился на обмен пленными. Об этом сообщает espreso.

"Первое и самое главное: почему Путин пошел на обмен? Ради того, чтобы снова оказаться в Большой восьмерке и, чтобы сняли санкции? Он мог и без этого обойтись. Это хороший бонус, но не более того. Версия о том, что все это затевалось ради того, чтобы выманить боевика Цемаха, который является ключевым игроком в будущем судебном иске по сбитому малайзийскому самолету, конечно, правильная. Но она также является вторичной. Весь этот обмен - это только первый шаг к той крупной сделки, на которую должен пойти Зеленский, и о которой говорил Трамп", - отметил депутат.

Ссылаясь на собственные источники, он перечислил пункты соглашения между Украиной и Россией, которое готовится к подписанию во время следующей встречи в нормандской формате:

"1. Амнистия всех без каких-либо претензий. Пока Украина не была готова к этому.

2. Закон о региональных языках, где, по сути, повторятся основные новеллы закона Кивалова (есть идея принять его этой осенью).

3. Взаимное прекращение судебных исков с одновременным подписанием газового контракта (пока детали мне неизвестны, но это один из ключевых моментов для американцев).

4. Запуск Крымского канала (договор будет привязан к газовому контракту и будет идти в паре с ним).

5. Отдельный закон об особенностях функционирования "ЛДНР" с закреплением в Конституции всех пунктов, которые были прописаны в Минских соглашениях (должно быть принято к середине следующего года).

6. Наиболее дискуссионный вопрос - контроль над границей. Сейчас россияне де-факто предлагают какой-то квазиконтроль с общим контролем наших пограничников, представителей ООН и "народной милиции".

7. Отдельное имущественное решение о возвращении национализированной "ЛДНР" собственности прежним владельцам.

8. Будет подписан какой-то рамочный по безопасности документ по типу Будапештского меморандума.

9. Будет создан некий фонд по восстановлению Донбасса (обсуждается цифра в $ 10-15 млрд).

10. Если все это воплощается в жизнь, МВФ открывает нам новую программу на $ 30-50 млрд".

Денисенко также добавил, что для легитимации всех перечисленных моментов обсуждается возможность проведения в Украине "конституционного референдума", который может быть проведен вместе с местными выборами.



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В свою очередь Игорь Коломойский в своем большом интервью Бутусову предостерегает Зеленского от спешки во время возможной встречи в нормандской формате и напоминает, что надо сделать, чтобы переиграть Путина.

Коломойский предлагает следующее:

"Первое – прекращение огня, обмен пленных – большей части, и обязательно тех, кто уже давно сидит с 14-15-го годов.

Второе: проведение выборов по украинскому законодательству под контролем украинской власти.

Третье: на следующий день после проведения выборов начинается процесс передачи контроля над границей. Т.е. буквально так: выводятся российские войска и передается контроль над границей полностью украинским войскам. Сейчас есть пункт, что контроль над границей передается после изменений в Конституции, то есть никогда. Ни при Порошенко этого бы не было, ни при Зеленском этого не будет, ни при ком другом, потому что невозможно проголосовать, найти 300 голосов за изменения в Конституцию, федерализацию, конституцию отдельных республик, за прочий бред. Потому что если это сделать, то Украинская держава перестанет существовать.

оэтому, в-четвертых, заменить в Минском соглашении обязательства по внесению изменений в Конституцию на 5-летний закон об особом статусе Донбасса.

Провели выборы, на следующий день началась передача контроля над границей, а через 30 дней она закончилась. За 2 месяца до выборов можно принять закон об особом статусе и сказать, что он действует 5 лет, переходной период реинтеграции, потому что многие вещи, которые написаны в особом статусе, они уже в остальной Украине существуют де-факто и де-юре. То, что мы называем децентрализацией. Ну, так хрен с ними, пусть они проведут свои сраные выборы - ведь мы там в них будем участвовать по украинским законам, доступ будет у наших СМИ. Например, "Слуга народа" наверняка может участвовать, посмотрим, кто популярней окажется на Донбассе – Путин или Зеленский? "Голос" с Вакарчуком пойдет, Тимошенко, "Оппозиционный блок-За життя". Нам не надо бояться выборов.

Пятое. Россияне должны уйти и забрать всех преступников с собой. В Минских соглашениях прописана амнистия, это надо выполнять. Но те, кто воевал и помогал оккупантам, у кого руки по локоть в крови, которые мародерили, пытали пленных, насиловали женщин - им надо свалить, для них пощады не будет, амнистия на них не распространяется. Россия должна весь этот мотлох забрать себе, если нет – пусть используют время и по-тихому от них избавляются, также как они убрали Захарченко, Беднова, Мозгового и остальных. Вот Плотницкий – умный человек, все понял, и уехал тихонько сам. А Захарченко "бакланил", не уехал, вот его и списали.

Отказ от изменений в Конституцию по Минским соглашениям - это пробный шар для россиян. Они прекрасно понимают, что Конституция меняться не будет. Никакой федерализации не может быть, после захвата автономного Крыма.

Тот, кто выступает за федерализацию Украины – Бойко, Медведчук - это предатели..."



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Итак: мнение Коломойского и его установки выглядят страшными, но более приемлемыми, чем то, что предсказывает Денисенко.

Выбирать варианты будет Зеленский. И как будет выглядеть подписанное соглашение - неизвестно.

Нам остается обнародовать свое мнение в надежде, что оно будет услышано, и - ждать.

ИнфоКава



