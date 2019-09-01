Новая власть хочет "крови": анонсируются еженедельные массовые посадки

В своём интервью Боклану Зеленский однозначно заявил, что все и за всё ответят, как только в стране будет новый генпрокурор и честные судьи. Рябошапка подтвердил: "хотим крови", сажать будем еженедельно и массово.

Новоизбранный Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что каждую неделю кто-то из чиновников будет привлекаться к ответственности.

“Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко”, – сказал Рябошапка после своего представления на посту главы ведомства в пятницу.

“Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы”, – добавил генеральный прокурор.

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, на церемонии присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и прежний генеральный прокурор Юрий Луценко, который, в свою очередь, поблагодарил коллег за работу и пожелал Рябошапке успехов в его дальнейшей работе.

Источник: antikor







