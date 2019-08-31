Зеленский концентрирует силы: подчиняет себе Нацгвардию и планирование обороны

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины", внесенный в ВР Президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает вывод Национальной гвардии из подчинения Министерству внутренних дел для подчинения главе государства.

"...В условиях особого периода, осуществление силами специальных операций, в состав которых входят и подразделения НГУ, мероприятий по противодействию военной агрессии РФ в отношении Украины и защиты суверенных территорий нашего государства, руководство военными формированиями, в т.ч. и Национальной гвардией Украины, принадлежит не к сфере внутренних дел, политику в которой по закону формирует Министерство внутренних дел Украины, а к сфере национальной безопасности и обороны.

Поэтому в связи с существующими правовыми коллизиями возникла необходимость внести соответствующие изменения в законы Украины "О национальной безопасности Украины" и "О Национальной гвардии Украины", - говорится в пояснительной записке.

Предложенным Президентом законопроектом предлагается исключить МВД из Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", в частности, если ранее ст. 1 этого закона содержала слова "Национальная гвардия Украины является военным формированием с правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины и предназначена для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан...", то теперь предлагается изложить статью без упоминания о вхождении в систему МВД.

В то же время статью Глава государства предлагает дополнить частью второй, которая звучит так: "Деятельность Национальной гвардии Украины направляется Президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины".

Кроме того, по этой же статье предложено убрать функцию о том, что НГУ совместно с другими правоохранительными органами борется с деятельностью террористических организаций.

НГУ также не будет руководствоваться нормативными актами МВД. Вопрос передислокации подразделений Нацгвардии также предлагается передать в ведение главы государства.

В случае принятия этого законопроекта, командующего Национальной гвардии Украины назначать на должность и освобождать Президент Украины без представления со стороны министра внутренних дел.

Напомним, 29 августа Зеленский внес законопроект об изменениях в некоторые законы Украины относительно деятельности Нацгвардии.

Кроме этого президент хочет утверждать план обороны Украины.

Проектом закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства, внесенным Президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение ВР, предусматривается введение плана обороны Украины, передает УНН.

План обороны Украины предлагается определить как "совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мер государства по подготовке к вооруженной защиты и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

Итак, как вывод: армия и Нацгвардия полностью подчиняются президенту. Такая концентрация силовиков в одних руках для Украины беспрецедентна и угрожающа.

Источник: unn







