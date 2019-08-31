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Более 180 стран запретили продажу слонов в цирки и зоопарки

На международной конференции в Женеве большинство стран поддержали почти полный запрет на продажу африканских слонов в зоопарки или цирки, сообщает BBC. Продажу слонов могут позволить в "экстренных случаях", если это согласует комитет CITES.

Решение приняли на встрече подписантов Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Предложение поддержали 89 стран, против выступили 29, среди которых Зимбабве и США, остальные воздержались.

Согласно решению Зимбабве и Ботсвана могут передавать слонов в "приемлемые" места, которые подходят животным. Исключение сделали, потому что в этих странах популяция слонов здоровее, чем в других странах Африки.

Резолюция не запрещает перевозить слонов в места, которые также являются их средой обитания.

Ужесточат ограничения на продажу слонов Китай. По данным организации Humane Society International, с 2012 года в китайские зоопарки и цирки продали более 100 детенышей африканских слонов.

Источник: bbc



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