Украинская «Стугна» против вражеской бронетехники. Видео

В этом году на линии фронта Вооруженные силы Украины начали активно использовать современные противотанковые ракетные комплексы украинского производства. В первую очередь - ПТРК «Стугна». В подразделения ВСУ уже поступило несколько тысяч таких ракет. Что говорят о новом оружии военные? Какие цели были поражены? И есть ли недостатки?

Передовая в районе Попасной. Бойцы ВСУ ведут журналистов лабиринтами блиндажей и окопов. Посадки вокруг - на руку диверсионно-разведывательным группам противника. Поэтому, объясняют военные, нужен тщательный контроль линии фронта.

«Наставить растяжек, зайти в тыл и взять кого-то в плен, подорвать технику. Вообще собирают информацию - откуда ведется огонь. То есть могут уточнять «корректировки» для ведения огня своих минометов», - рассказывает военнослужащий ВСУ Александр. - «Работают всеми видами стрелкового оружия: крупнокалиберными пулеметами - «Утес», ДШК, «Корд». Также они работают различными гранатометами от СПГ, АГС и к РПГ-7. Но к РПГ-7 они присоединяют 82-миллиметровую мину. Такие «кулибины», - добавляет другой военнослужащий.

А вот бронетехники противника, признают бойцы, здесь не видели уже давно. Что же заставило боевиков спрятать машины? У министра обороны Украины Степана Полторак есть своя версия: «Поставка противотанковых средств «Стугна» и «Корсар» в зону проведения операции объединенных сил практически сняла вопросы применения танковых подразделений противника. Только за последний месяц за счет новых противотанковых средств было уничтожено 26 укрепленных точек и шесть единиц бронированной техники противника», - сказал ранее теперь уже экс-министр обороны.

На вооружение ВСУ «Стугну» приняли еще в 2011-м, но массовые поставки в войска и активное использование на передовой начались недавно.

Противотанковый ракетный комплекс «Стугна» способен пробивать бронеобьекты толщиной 800 миллиметров. Максимальная дальность полета ракеты - пять километров. Чтобы преодолеть эту дистанцию ​​ей понадобится всего 25 секунд.

«Установка проявила себя прекрасно, поскольку по МТЛБ я стрелял впервые. Думал, будут какие-то проблемы. Но все прошло удачно. Вражеская МТЛБ уехала, мы ее заметили, они хотели открыть по нам огонь, но не успели это сделать», - рассказывает военнослужащий ВСУ с позывным «Внучок».

В 10-й бригаде заявляют, только в течение зимы 2019 с помощью противотанковых установок уничтожили пять единиц техники боевиков.

«В этом году - первые боевые пуски. Три раза стрелял - три попадания. Легко управлять. Оператор защищен, вдали от самой установки. Поставил, отошел, сделал свою работу - собрался и ушел», - говорит военнослужащий ВСУ с позывным «Студент».

Еще одно подразделение, куда поступили «Стугны» - пятьдесят шестая бригада. Военные сейчас на передовых позициях в Донецкой области. Здесь также одним из главных преимуществ новой техники называют безопасность личного состава.

«Осуществлять непосредственно выстрел из данного противотанкового комплекса можно на расстоянии до 100 метров. То есть расчет находится в укрытии. В случае попадания в саму пусковую установку противником, расчет остается целым и невредимым», - рассказывает командир отделения ПТРК «Стугна» Георгий.

Также, отмечают операторы ПТРК, по сравнению с советскими аналогами, украинская разработка значительно надежнее.

«Ракета вылетает и за ней тянется трос, который руководит ею. На новых образцах вооружения - ПТРК «Стугна», «Корсар» отсутствует этот провод. Там уже есть лазер. Если на «Фагот» зацепился провод за какое-то препятствие - он рвется и ракета становится неуправляемой. На «Стугне» и «Корсаре» такой проблемы нет», - объясняет командир батареи ПТРК «Стугна» 10-й отдельной горно-лыжной бригады (ОГШБр) с позывным «Машинист».

Благодаря мощности ракеты, объясняют военные, ПТРК эффективен как против бронетехники, так и для уничтожения укрепленных позиций боевиков.

В то же время, за период использования, бойцы заметили и слабые стороны разработки. Одна из них - вес комплекса. Вместе с ракетой это более 100 килограммов.

«Установка не очень легкая. Надо ее ставить, забирать. Вдвоем - это трудно делать. Расчет - два человека. Мы согласны на любой транспорт. На любой, потому что это неудобно. Людей надо много, а их нет», - говорит «Студент».

Сейчас в ВСУ, для перевозки комплекса, часто используют бронетранспортер МТ-ЛБ, впрочем это не оптимальное решение.

«Они должны быть маленькие, быстрые, они должны быть тише. Потому что, когда работает МТ-ЛБ, то противник слышит ее очень далеко», - рассказывает и.о. командира батареи ПТРК «Стугна» 56-й ОМПБр Богдан.

В некоторых подразделениях уже начали исправлять ситуацию. Например, в девяносто третьей бригаде для транспортировки ПТРК закупили внедорожники. Комплекс здесь установлен сразу на машине, что позволяет значительно сократить время подготовки выстрела.

Среди недостатков также - отсутствие тепловизионных камер, которые должны обеспечить эффективную работу «Стугны» в темное время суток.

Стоимость одного выстрела из «Стугны», по оценкам экспертов - 20 000 долларов. При таких условиях, считают военные, не каждый пуск ракеты является оправданным. То есть цена также влияет на использование комплексов на фронте.

Источник: radiosvoboda







