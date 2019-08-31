Во фракции «Слуги народа» назначили 50 спикеров и раздали им шаблоны ответов

Во фракции «Слуги народа» разработали специальную стратегию общения с журналистами: назначили 50 депутатов, которые могут общаться со СМИ, и раздали шаблоны для ответов. Об этом theБабелю рассказал один из руководителей фракции СН.

По его словам, во фракции выбрали трех спикеров, которые могут говорить журналистам, что посчитают нужным. «Это Дима Разумков, Александр Корниенко и Давид Арахамия», - рассказал собеседник.

Кроме того, есть группа из 50 депутатов, которые могут ходить на эфиры. «Для них в ежедневном режиме готовят тезисы для комментирования. Этим занимается группа, куда входит Саша Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгения Кравчук. Со стороны Офиса президента туда входит Кирилл Тимошенко, - это нужно для того, чтобы позиция фракции совпадала с позицией Офиса президента, потому что многие вещи делаются с колес», - пояснил источник.

По его словам, более половины депутатов фракции «не горят желанием общаться с журналистами» из-за неудобных вопросов. «Для них это общение началось в Трускавце с «экзаменов» по статьям Конституции и вопросами о свадебного фотографа, но готовы общаться с журналистами, если они относятся корректно», - отметил собеседник theБабеля.

На репетиции первого пленарного заседания Совета, 28 августа, депутатам от «Слуги народа» раздали тезисы, как правильно отвечать на вопросы прессы.

Например, на вопрос «С кем создаст коалицию «Слуга народа?» Предлагается шесть вариантов ответов, среди которых: «Мы получили мандат от украинского народа. 254 мандата, народ возложил на нас ответственность за результат» , «Мы отказываемся от формирования коалиции по принципу распределения портфелей и должностей, сфер влияния» , «Если кто-нибудь из депутатов присоединится к голосованиям наших законопроекты - мы будем это приветствовать».

Депутатам рекомендуют изучить точное название своего комитета и подготовить краткое объяснение, почему именно в этом комитете они будут работать. Среди вариантов ответов предлагают: «Потому что у меня на округе с этим связана такая проблема», «Потому что я занимался этим раньше», «Потому что я хочу изменить что-то в этой сфере».

В ответ на вопрос о кадровых назначениях в Кабмине предлагается говорить: «Все назначения СМИ узнают в момент подачи кандидатур в соответствии президентом и премьером». Кстати, этот ответ сегодня повторяли журналистам многие депутаты «Слуги народа», и в таком же ключе отвечал председатель партии «Голос» Святослав Вакарчук.

О зарплате депутатам посоветовали говорить так: «Это меньше, чем получает менеджер среднего звена в крупной компании»; «Во время каденции депутат не должен думать, где бы заработать денег».

Депутатам, которые занимались бизнесом, советуют подчеркивать следующем: «Я все, что нужно, чтобы достойно жить. Мне не нужны яхты, самолеты, отдых на Мальдивах. Мы идем сюда не деньги зарабатывать, а менять Украину».

На вопрос о помощников советуют говорить, что люди готовы работать за небольшие деньги (средняя зарплата помощника - 19000 гривен), вспоминать о волонтерах, студентах и активистах.

В разговоре о первоочередных задачах рекомендуют акцентировать внимание на восстановлении доверия, экономическом росте и борьбе с коррупцией.

О погибших на Донбассе бойцах рекомендуют отвечать так: «Мы несем ответственность перед теми, кто погиб за нашу независимость», «29 августа выбран Днем памяти защитников Украины, потому что в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны в Донбассе».

Источник: thebabel





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