В ООН признали, что украинские миротворцы в Конго - лучшие

Украинские миротворцы в Демократической Республике Конго успешно прошли проверку штабом Миссии ООН. По мнению инспекторов, украинский контингент является одним из лучших подразделений Миссии в африканской стране, передает Минобороны.

Инспекцию COE (Contingent Owned Equipment) проводили в базовом лагере 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, которая дислоцируется в городе Гома. Проверяли автомобильную технику, вооружение, системы связи и навигации, медицинское оборудование, обеспечение досуга, проживания и тому подобное.

Заместитель командира отряда подполковник Марьян Булыга сообщил, что тщательный осмотр оборудования и техники вызван необходимостью компенсации, которую ООН платит Украине за их использование. Инспекторы в частности отметили медицинскую службу отряда и работу инженерного взвода по обеспечению лагеря качественной водой.

Сообщают, что за три месяца службы в ДР Конго украинские экипажи совершили более 750 полетов на вертолетах Ми-8 и Ми-24 - это около 800 часов в воздухе.

Источник: mil.gov.ua







