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Лукашенко поддержал Путина: отказался от поездки в Европу в годовщину Второй мировой

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался посетить Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, потому что туда не пригласили президента России Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на источники в Минске сообщило польское издание Rzeczpospolita. По этой же причине власть Беларуси "не посмела" делегировать на памятные мероприятия политиков высокого ранга.

По информации журналистов, президент Польши Дуда отправил приглашение Лукашенко посетить Варшаву для участия в памятных мероприятиях, однако тот отказался.

Источник: obozrevatel



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