Дрогобычская трагедия: дом превратился в могилу. Фото

Вчера, 30 августа, в Дрогобыче похоронили шестерых человек, погибших ночью 28 августа в результате обрушения дома на улице Грушевского, 101. Город прощался с 64-летней Валентиной Джуринский и двумя ее внуками - 5-летним Давидом и 21-летней Анной, а также с 79-летней Екатериной Горняк, 80-летним Евгением Нищуком и 42-летним Валерием Пилипцивим.

В Дрогобыче траур. Город оплакивает тех, кто стал жертвами трагедии в ночь на 28 августа, когда в 2.46 полностью рухнул один из подъездов четырехэтажного дома. Сейчас завалы полностью разобраны.

На стене первого этажа каким-то чудом уцелела полочка, на которой, как будто ничего не произошло, стоят ровными рядами лаки для ногтей.

Так же уцелели и два зеркала парикмахерской.

Немного выше до сих пор висит уже никому не нужен ковер.

Трагедия навсегда изменила жизнь обитателей дома. Сейчас у них есть крыша над головой, но временная. Люди возвращаются, чтобы забрать свои пожитки.

А напротив дыры, где когда-то был подъезды - десятки свечей и цветы, среди которых выделяется принесенная кем-то викованная из металла роза.

К дереву кто-то привязал пластиковую бутыль из-под воды, с наклейкой о сборе средств для травмированных. Она уже полностью набита деньгами, а прохожие продолжают класть туда свои пожертвования...

Источник: dyvys.info







