Война продолжается: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший

30 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскоми соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс служба штаба ООС, передает УНН.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

шесть раз неподалеку от Водяного — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперской и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого — из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Троицкого — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм;

около Марьинки — с подствольных гранатометов;

вблизи Новомихайловки — с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 6 обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем;

в районе Золотого-4 — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

неподалеку от Новолуганского — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку от Майорска — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Станицы Луганской — из стрелкового оружия;

неподалеку от Новозвановки — с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.





Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один — получил ранения.





С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.





В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 1 обстрел наших позиций вблизи Водяного из гранатометов различных систем;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Зайцевого из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: unn







