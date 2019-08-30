Все подробности об обмене пленными на данный час: Зеленский в цейтноте

Из Офиса президента официально сообщили, что переговоры всё еще идут. СБУ сообщила, что самолет с нашими людьми из Москвы еще не вылетел. Формулу 33 на 33 всё еще уточняют. А Сенцова на обмен не везут. В общем - сегодня, 30 августа, обмен, скорее всего, не состоится.



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* Информация о завершении обмена не соответствует действительности, сообщили в Офисе президента, переговоры все еще продолжаются:

"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на подтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - сказано в сообщении.

Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская:

"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Держим кулаки!" - написала она в Facebook.



* По состоянию на утро 30 августа появился список украинских граждан, которых в рамках обмена пленными готовят к передаче Киеву. В Украину могут вернуться не 33, а только 28 украинских политзаключенных и пленных моряков. Список в своем Telegram опубликовал бывший нардеп и журналист Мустафа Найем.



Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. В мае 2014 году, во время оккупации Крыма российскими войсками, был обвинен в подготовке к теракту и в августе 2015 года приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов не признал себя виновным.

Павел Гриб - украинский студент, обвиненный российскими властями. В августе 2017 года был задержан в Беларуси и тайно перевезен на территорию России. Приговорен к 6 годам колонии. Гриб не признает себя виновным.

Николай Карпюк - бывший заместитель главы партии УНА-УНСО, а также член центрального совета "Правого сектора". Задержан на территории России в марте 2014 года. Приговорен к 22,5 годам тюрьмы по обвинению в участии в Чеченской войне.

Владимир Балух - крымский активист, после 2014 года оставшийся гражданином Украины и отказавшийся от российского гражданства. По совокупности приговоров осуждён к 5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Станислав Клых приговорен к 20 годам колонии строгого режима по одному делу Николаем Карпюком. Российская правозащитная организация "Мемориал" признала Николая Карпюка вместе со Станиславом Клыхом политзаключенными.

Также к передаче Украине готовятся 24 моряка: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.

"Между тем, все еще остаются в плену семь моряков. А также Александр Кольченко, Евгений Панов и Роман Сущенко. По ним никакой информации нет", - добавил он.

В то же время Найем отмечает, что на данный момент официальной информации о месте пребывания освобожденных украинцев нет.



* Незаконно приговоренный в России к 20 годам лишения свободы политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов, который является ключевой фигурой обмена узниками между РФ и Украиной, все еще не покинул СИЗО. Об этом российским СМИ сообщил информированный источник, одновременно опровергнув информацию о том, что его поместили в "Лефортово", как ранее сообщала пресса. "Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", – говорит источник. (https://24tv.ua)



* Есть неподтверждённая информация:

- главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами должен был приземлиться в пять утра в Киеве;

- по сообщениям родичей, 24 моряка уже в столице;

- в Киеве якобы сел военный самолет, на котором могут быть наши освобожденные граждане.



* Причины затягивания переговорного процесса и обмена пояснил Юрий Бутусов, пишет белорусская "Хартия97". России нужен Владимир Цемах, вывезенный спецслужбами Украины из Снежного, он - важный свидетель по делу о сбитом Боинге, и Россия не может допустить выдачи его Нидерландам для суда, который начнется в 2020 году.

Если Украина отдаст Цемаха, мы получим значительное недовольство Нидерландов, которым он очень нужен. Это будет означать, что Украина помогает России. Это в свою очередь может привести к уменьшению санкций, которые являются самым важным фактором влияния на любые отношения с Россией.

Вывод: Зеленский в цейтноте. Отдаст Цемаха - от Украины отвернется Европа. Не отдаст - пленные останутся в России, и он будет выглядеть лжецом перед украинцами.

ИнфоКава







