Новые депутаты в своей столовой лакомятся бутербродами с икрой, кебабом и филе семги

Новоизбранные депутаты Верховной Рады VIII созыва в парламентской столовой имеют неплохой выбор для обедов. В меню для народных избранников есть филе семги, бутерброды с лососевой икрой и кебабы.

Правда, цены несколько выросли.

Например:

бутерброды с лососевой икрой стоят 55 грн;

филе семги - 174 грн 42 коп;

за борщ депутаты платят 45 грн 67 коп;

блины из кабачков с адыгейским сыром и сметаной - 47 грн 96 коп;

филе хека - 73 грн 86 коп;

корейка, запеченная с шампиньонами - 83 грн 6 коп;

бифштекс с кабачками-гриль - 74 грн 86 коп;

язык вареный - 75 грн 3 коп.

Источник: vgolos







