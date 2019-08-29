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Вчера, 18:50
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Новые депутаты в своей столовой лакомятся бутербродами с икрой, кебабом и филе семги

Новоизбранные депутаты Верховной Рады VIII созыва в парламентской столовой имеют неплохой выбор для обедов. В меню для народных избранников есть филе семги, бутерброды с лососевой икрой и кебабы.

Правда, цены несколько выросли.

Например:

бутерброды с лососевой икрой стоят 55 грн;
филе семги - 174 грн 42 коп;
за борщ депутаты платят 45 грн 67 коп;
блины из кабачков с адыгейским сыром и сметаной - 47 грн 96 коп;
филе хека - 73 грн 86 коп;
корейка, запеченная с шампиньонами - 83 грн 6 коп;
бифштекс с кабачками-гриль - 74 грн 86 коп;
язык вареный - 75 грн 3 коп.

Источник: vgolos



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