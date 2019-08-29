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Вчера, 18:41
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Супрун и два ее заместителя подали новому премьеру заявления об увольнении

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала заявление об увольнении на имя новоизбранного премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом она сообщила в Фейсбуке и, как всегда, написала для своих преемников несколько советов.

"Ждем ближайшего заседания правительства, где заявления будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", - добавила она.

А советы от госпожи Уляны были такие:

"Верьте в свои силы. Не позволяйте, чтобы вами руководили. Не бойтесь быть технократами и не будьте "чьими-то ручными" министрами. Вы ответственны за целые сферы жизни украинцев и вы эксперты в правительстве. Принимайте решения и добивайтесь их воплощения. Помните, что вы служите украинскому народу, а не президенту, председателю партии или любом другом политику".

Источник: 5.ua



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