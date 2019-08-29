Шестой президент сказал Раде и миру, чего хочет: мира, честности и профессионального премьера

Он сказал - работайте, потому что иначе станете тем парламентом, который поработал менее всех предыдущих: только один год. Потому что распускать парламент, вообще-то, не так уж и сложно! И они ему аплодировали. Даже на пятиминутный перерыв не пошли, потому что Зеленский отказался выходить из зала заседаний.

И началось формирование кабмина.

Президент внес главные кандидатуры в парламент.

Премьер-министр - Алексей Гончарук.

Глава МИД - Вадим Пристайко.

Министр обороны - Андрей Загороднюк.

Председатель СБУ - Иван Баканов.

Генпрокурор - Руслан Рябошапка.

Молодые, интеллектуальные, романтические, с пониманием.

И это дает надежду.

Гончарук на трибуне Рады во время своего выступления выглядел весьма достойно. Он позитивно оценил результаты Майдана сказав, что спустя пять лет в Украине можно жить и нечего бояться. Депутаты устроили ему настоящие экзамены своими вопросами, но он легко их выдержал: отвечал обстоятельно и профессионально. В конце выступления сказал, что в Раду его командой уже внесены 35 законопроектов, направленных на развитие государства.

И все же - оппозицию этот парень не устроил, потому что: не выставил в приоритетах прекращения войны; в Донецкой и Луганской областях все еще есть чего бояться; не сказал, что исправит все грехи предшественников; не выставил все необходимые экономические приоритеты; потому что неизвестно, чем он отличился в своей деятельности и неизвестно какой конкурс прошел, чтобы получить статус кандидата в премьеры; потому что никто его не обсуждал и никто не знает; а главное, что по Кабмину уже ходят люди, которые рассказывают, что они от Гончарука и все поришают!

Но, несмотря на всю критику, как и предполагалось, Гончарук был избран премьером 290 голосами (27 против, 35 воздержались, 66 не голосовали, кстати - не голосовали и 4 депутата из "слуг").

В кулуарах депутаты-юристы прокомментировали: премьера должна вносить коалиция, а не президент, это нарушение регламента, как и одна минута для выступлений при обсуждении. А значит - это основания для судебных исков, чтобы признать голосование за премьера неконституционным.

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Президент также внес в парламент ряд законопроектов.

Пять законопроектов - об изменениях в Конституцию.

О ликвидации адвокатской монополии (1013) о правах Президента создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначить и увольнять руководителей НАБУ и ГБР (1014); о законодательной инициативе народа (1015) Об Уполномоченном Верховной Рады (1016) о сокращении количества депутатов и закрепление пропорциональной избирательной системы (1017).

Также, президент внес в Раду законопроекты о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины и о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции по обличителей коррупции.

Президент очертил законопроекты, как неотложные, хотя на сайте Совета их тексты в настоящее время отсутствуют.

ИнфоКава







