Первые впечатления от первого дня работы уникальной Рады (Дополняется)

Вот такое впечатление, что никогда ранее такого торжества не было. Как буд-то в самый первый раз. Потому что никогда не было столько разговоров и комменатриев, догадок и прогнозов, надежд и опасений, как перед началом этого действа.

14.20

* Ну, что - началось!

В 13 селыи; обнаружили, что не все депутаты пришли на первое заседание; проголосовали за отставку кабмина; проголосовали повестку дня; начали формировать фракции... и тут оказалось, что нет распечаток... Решение о фракциях принимали с голоса. А потом - ни с того, ни с сего! - Разумков объявил 20-минутный перерыв и началось кипение в кулуарах.

* Рабинович - в отчаянии: регламент нарушен уже «сто» раз, никто не знает кандидатов в Кабмин; никому ничего не известно о будущем премьере; никто не интересуется мнением комитетов; никто ничего не обсуждает...

* В 14-ть в кулуарах прозвучало - это шабаш!

* Где-то из глубины этого "шабаша" возникло и поплыло в кулуарах мнение, что Кабмин "слуги" будут голосовать пакетом, без обсуждений...

* Авакова назвали значимой фигурой, так что - он останется.

* Шокированные нардепы с горя смеются и констатируют: если уж Розумков не в состоянии организовать все, как следует что говорить о всех других юзиах.

* Волошин: проблема, когда новички считают, что они профессионалы; к сожалению Розумков выглядит неприятно; они могут сидеть здесь в Раде сколько угодно, но... всем известно - если кто-то работает сверхурочно, это признак того, что он профессионально несостоятелен...

12.20

Начались заседания фракций. Все в очередной раз пересматривают свои планы и решения. "Слуги" собираются окончательно утвердить повестку дня (как будто вчера вечером у них для этого было мало времени, либо... не все всё поняли и нужно "закрепить" единство).

12.10

* Луценко написал заявление об отставке с должности генпрокурора: не выдержал бешеного давления с одной стороны, а с другой - красиво ушел сам, не дожидаясь увольнения.

* В Раду внесли кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра.

* Депутату Рудыку удостоверение так и не выдали.

* Стефанчук "успокоил" паникеров: почти 500 изменений "слуги" собираются внести не в Конституцию, а вообще во все законы, которые им не нравятся. А в Конституцию они собираются внести "всего" 10 изменений. Каких - пока загадка...

11.45

* Вакарчук: парламент для того, чтобы писать законы, а не песни, и партия "Голос" готова вносить свои законопроекты. (Вопрос - будет ли кто-то принимать их во внимание ...)

* Депутату Рудыку не хотели отдавать удостоверение - какая-то мутная история.

* Опытные депутаты не могут понять разговоры о том, что сейчас будут попытки принять законы с нарушением регламента. В своих опасениях сходятся все, кроме "слуг". Есть мнение, что начнут с изменения регламента, но ведь для этого тоже есть регламент...

11.20

* Медведчук требует окончания боевых действий и полного выполнения именно Украиной всех пунктов Минских соглашений. О России в его сентенциях речь не идет.

* Надежда Савченко гуляет в кулуарах Рады - прощается с депутатской жизнью...

* Все новоиспеченные нардепы охотно дают интервью всем желающим журналистам, но... все сводится к одному: мы не знаем, что произойдет во время основного заседания, поэтому - "надо немного подождать"...

Впечатление такое, словно они то ли что-то скрывают, то ли... как-то немного растеряны и не готовы к решениям.

11.00

* Журналисты шутят, что собирают информацию жадно, "как перед смертью", потому что переживают, что свобода слова под руководством Шуфрича умрет, и они уже потом ничего получить не смогут, потому что их даже в кулуары не пустят...

* Тарута заявил журналистам, что партия "Батькивщина" не будет брать на себя ответственность ни за что, потому что в правительстве нет ни одного его представителя.

* Депутаты, уже получили свои удостоверения, рассматривают их и радуются им, как... дети ..

10.50

В кулуарах Рады появилась информация, что обмен пленными будет по формуле 35 на 35, а Олега Сенцова перевезли в Москву.

10.45

В кулуарах сплетничают, что первым делом рассмотрят судьбу Авакова.

10.35

Порошенко в коротком интервью СМИ возмутился возможным назначением Шуфрича главой комитета по свободе слова и пообещал противостоять этому.

10.32

Среди гостей был Филарет. Он с удовольствием дал интервью. Говорит медленно и голос усталый. Епифания пока не видно.

10.30

Торжественная часть закончилась неожиданно быстро: Парубий начал заседание, прозвучал гимн, минута молчания в память о погибших Защитниках Отечества, короткий текст присяги, молитва и... все разбежались подписывать персональную присягу и получать удостоверения депутатов. А гости просто разошлись. Всё.









За событиями наблюдает Ирина Шевченко



