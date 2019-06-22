Украина уже не "совок": во Львове министра Гриневич не пустили в школу

Во Львове министра образования Украины Лилию Гриневич не пустили в среднюю школу №7, где она ранее работала учителем биологии. В мэрии уверяют, что действия главы МОН приняли за агитацию.

"Чиновница из управления образования требовала написать письмо и получить разрешение городского головы", - сообщила Гриневич.

Министр подчеркнула, что хотела встретиться с педагогами учебного заведения и обсудить внедрение реформы, в том числе новой украинской школы.

На инцидент отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он заявил, что просьбу Гриневич сотрудники ошибочно приняли за агитацию, поскольку она представлена в избирательном списке одной из политических сил.

"Сотрудники управления образования имеют четкое указание об ограничении агитации в школах, а поэтому именно так отреагировали на запрос областной госадминистрации относительно встречи учителей с министром, которая одновременно является и кандидатом по списку одной из партий. Подошли к вопросу формально", - написал Садовый.

Мэр Львова констатировал, что инцидент исчерпан и вопрос посещения министром школы решен.

Источник: Главред



