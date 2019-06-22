Золотую рыбку поймал молодой человек в США и не в море, а в озере

Удивительную рыбу поймал 33-летний рыбак Джейсон Фигате в американском озере возле города Брейнерд: длиной почти один метр и с чешуей золотистого цвета. Он подумал, что это знаменитая золотая рыбка, но присмотревшись...

Присмотревшись, понял, что перед ним не карп с золотистым окрасом, которого называют золотой рыбкой, а большеротый буффало (буйвол). Рыбака очень удивил окрас существа, поскольку за 9 лет работы на озере он с таким не сталкивался.

Фигате попробовал гуглить информацию о золотистых буффало, а когда ничего не нашел, обратился к эксперту по рыбам из университета Северной Дакоты. Специалист объяснил, что причиной удивительного цвета рыба была генетическая мутация. Эта особенность настолько редкая, что даже не была раньше задокументирована.

Некоторые особи большеротых буйволов могут доживать до 110 лет. Рыбе, которую выловил Фигате, считает специалист, более 100 лет.

Исполнила ли мыба-мутант хоть одно желание Фигате - история умалчивает. Известно только, что все рыбаки мира - обзавидывались!

Источник: facenews







