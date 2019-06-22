Курс валют

» » Вакарчук выступил против приватизации Донбасса олигархами

Новости

Все новости
Политика / Власть
Вчера, 18:00
122
Версия для печати

Вакарчук выступил против приватизации Донбасса олигархами

Президент пообещал, что олигархи будут "поднимать" Донбасс. Коломойский ответил, что сможет покрасить пару киосков. А лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет о недопустимости предоставления олигархам особых условий в Донбассе.

Олигархи, считает Вакарчук, не должны получить преференций в восстановлении пострадавших от боевых действий восточных регионов Украины, отмечая, что это грозит их приватизацией ограниченным кругом лиц.

"Я полностью разделяю желание президента Зеленского восстановить инфраструктуру Донбасса. Нам надо вернуть людям достойную жизнь. Строить дороги, школы, больницы. Но можно ли позволять олигархам приватизировать целый регион? До войны Донбасс был полностью под контролем олигархов, которые не допускали туда других инвесторов, и в результате мы потеряли часть Донбасса", - говорится в заявлении Вакарчука о намерениях олигархов инвестировать в восстановление Донбасса, опубликованном на его странице в пятницу.

"Нельзя позволять олигархам выторговывать для себя особые условия. Надо заставить их жить по тем же правилам, что и все, заставить олигархов честно платить налоги в Украине. Наполнив бюджет, государство сможет самостоятельно вкладываться в развитие инфраструктуры Донбасса и в восстановление деоккупированных территорий, когда придет время. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы так и произошло", - добавил он.

Источник: interfax



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт