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Вчера, 17:00
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В Грузии продолжается противостояние: власти выдвинуты три требования

Оппозиционные партии Грузии озвучили три основных требования к власти и призвали население присоединиться к акции протеста у здания парламента. Об этом сообщает агентство "Новости-Грузия".

Требования на брифинге в пятницу озвучили лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Республиканская партия Грузии", "За новую Грузию" и "Национал-демократическая партия".

Первым требованием оппозиции является отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Второе - освобождение всех задержанных накануне граждан, протестующих под парламентом. По данным МВД Грузии, было задержано 305 человек.

Третьим требованием является начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

"Мы призываем власти немедленно начать законодательный процесс, рассмотреть законодательные изменения и начать переговоры для назначения досрочных парламентских выборов", - заявила политический секретарь "Республиканской партии" Тамар Кордзая.

Из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, главы МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.

Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более 50 до сих пор находятся в больницах.

В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента.



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