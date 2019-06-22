Военной делегации ЕС показали доказательства присутствия России в Донбассе

Военная делегация Европейского Союза во главе с Председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил и, среди прочего, ознакомилась с материальными доказательствами присутствия российских войск на украинском Донбассе.

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил иностранных гостей с текущей политикой безопасности в районе проведения ООС, продемонстрировал доказательства присутствия россиян, а также - проинформировал о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, командующий Объединенных сил обсудил с председателем Военного комитета ЕС отдельные вопросы процесса разведения сторон на Луганщине.

Во время встречи высокие гости получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, за последние сутки боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных.

Источник: УНН



