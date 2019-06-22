Вернете активы - снимем блокаду, сказал Кучма представителям "ДНР"

У Кучмы заявили, что пересмотр решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете на перевозку грузов через линию разграничения на временно оккупированных территориях Донбасса возможен после возвращения захваченных Россией украинских активов на Донбассе.

Об этом по итогам работы Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

На переговорах в Минске украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. В частности, по мнению украинской стороны, такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны проходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО о введении торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - процитировала Олифер Кучму.

Отдельно Олифер отметила, что для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран "нормандской четверки", и их встреча могла бы дать существенный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений.

Источник: УНИАН



