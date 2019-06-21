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Вчера, 23:00
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Анджелина Джоли бросила актерскую жизнь и подалась в журналисты

Голливудская актриса Анджелина Джоли стала приглашенным редактором журнала Time. Звезда будет выпускать свои материалы ежемесячно, писать о правах человека, беженцев и другие неотложные темы. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

О назначении актрисы объявил главный редактор и директор журнала Эдвард Фелсентал. Он отметил, что тексты Джоли будут основываться на 18 годах работы звезды послом доброй воли в ООН. Актриса провела более 60 полевых миссий в самых опасных и самых бедных странах и регионах мира.

Именно о правах человека, беженцев, международных конфликтах и других социальных темах будет писать актриса.

Первая статья Джоли под названием "Что мы должны беженцам" уже появилась на сайте журнала и выйдет в выпуске издания от 1 июля. Она посвящена Всемирному дню беженцев.

Материалы Анжелины Джоли будут появляться в каждом выпуске глянца.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли сменила фамилию после развода. Также стало известно о том, что вышел трейлер "Малефисент-2" с Анджелиной Джоли в главной роли.



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