Курс валют

» » "95-й квартал" ищет двойника Зеленского, говорят - для пародий на сцене

Новости

Все новости
Шоу бизнес / Главные новости
Вчера, 22:00
78
Версия для печати

"95-й квартал" ищет двойника Зеленского, говорят - для пародий на сцене

Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене.  "Квартальцы" говорят, что запустили проект народного кастинга на роль президента Украины, то есть - ищут пародистов, чтобы даже голос напоминал настоящего Зеленского.

В конкурсе пародистов Владимира Зеленского может принять участие любой, главное - продемонстрировать голос "с хрипотцой".

Всем, кто уверен в том, что сможет смешно и правдоподобно показать Зеленского, предлагают передает видеоизображение с пародией на адрес: zeparodist@ukr.net

Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемках "Вечернего Квартала".

Требования к видео: хронометраж 1-3 минуты, горизонтальные съемки, четкая картинка и звук.

В письме нужно указать свои контактные данные, чтобы с претендентом можно было связаться.

Источник: ТСН


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт