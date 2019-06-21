"95-й квартал" ищет двойника Зеленского, говорят - для пародий на сцене

Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене. "Квартальцы" говорят, что запустили проект народного кастинга на роль президента Украины, то есть - ищут пародистов, чтобы даже голос напоминал настоящего Зеленского.

В конкурсе пародистов Владимира Зеленского может принять участие любой, главное - продемонстрировать голос "с хрипотцой".

Всем, кто уверен в том, что сможет смешно и правдоподобно показать Зеленского, предлагают передает видеоизображение с пародией на адрес: zeparodist@ukr.net

Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемках "Вечернего Квартала".

Требования к видео: хронометраж 1-3 минуты, горизонтальные съемки, четкая картинка и звук.

В письме нужно указать свои контактные данные, чтобы с претендентом можно было связаться.

Источник: ТСН



