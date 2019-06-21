В Австралии живет самый большой на планете бык по имени Трусики

В интернете появились фотографии, на которых изображен огромный бык по кличке Никерс (Knickers — «трусики»). Пользователи сети были уверены, что это фотошоп, но они ошибаются: бык настоящий, уверяет онлайн-издание LiveScience.

Быку по кличке “Knickers” (трусики, англ.), который получил мировую известность после видеорепортажа на австралийском телевидении, семь лет, он весит полторы тонны и достигает роста 194 сантиметра в холке. Однако никто, даже его хозяин, не может объяснить, как семилетний бык смог достигнуть таких размеров,

И хотя говорить о конкретном диагнозе еще рано, высока вероятность, что причина сверхъестественных габаритов животного связана с аномальной активностью гормона роста, отмечается в публикации.

“Вполне возможно, что проблема в некоторой мутации, связанной с гормоном роста, или повышенной чувствительностью организма к нему”, - цитируют авторы профессора биологии из Вашингтонского Университета Мин Ду.

Профессор Ду полагает, что в первые годы жизни организм быка выделял слишком много гормона роста, и в результате, к семи годам, бычок достиг размеров внедорожника Mercedes-Benz G-Class.

Удивительно, но именно гигантские параметры спасли бычка от закономерной судьбы под топором мясника. Дело в том, что Трусики попросту слишком большой для стандартного оборудования, которое используется на бойнях.

“Он слишком тяжелый для наших машин - резать и хранить его мясо было бы крайне неудобно”, - отметил в интервью The Guardian мясник Джофф Пирсон.

В целом, жизнь бычка в безопасности - скорее всего, остаток своей жизни он проведет на родной ферме в Северной Австралии, в кругу гораздо менее крупных сородичей.







